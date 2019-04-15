‘Koşamayanlar için koşacaklar' Caddebostan'da Wings for Life World Run'a hazırlandı

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 5 Mayıs Pazar günü tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2019 öncesinde İstanbul Caddebostan'da App Run Hazırlık Koşusu yapıldı.

Tüm dünyada omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Wings for Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde ve Ford desteğiyle altıncı kez Türkiye'de koşulacak.

İzmir'in dördüncü kez ev sahipliği yapacağı ve ‘Koşamayanlar için koş' sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run öncesinde İstanbul'da Caddebostan'da bir App Run hazırlık koşusu yapıldı. Yağmur yağışına karşın No Reason Co. ve Runarchy gibi koşu gruplarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda yaklaşık 100 kişi toplamda 12 kilometrelik mesafeyi kat etmeye çalıştı.

Elde edilen fonların tamamının omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılacağı Wings for Life World Run'a kayıtlar wingsforlifeworldrun.com adresinde devam ediyor.