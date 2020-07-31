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Küçükçekmece'de kurbanlık boğa böyle kaçtı

Küçükçekmece’de kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları peşinden koşturdu.

Küçükçekmece'de kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları peşinden koşturdu.


İlginç görüntüler İstanbul Küçükçekmece'de dün akşam kaydedildi. Kurban Bayramı için aldıkları boğayı kamyonete yükleyen vatandaş, evine doğru yola çıktı. Vatandaş Küçükçekmece'ye geldiğinde boğayı kamyonetten indirmek için mahalleli seferber oldu. Yürümekte direnen boğayı hareket ettirmek için 5 kişi büyük çaba sarf etti. Ufak adımlarla ilerleyen boğa, birden çevresindeki vatandaşların elinden kurtularak kaçmaya başladı. Vatandaşlar da durdurmak için boğanın peşine düştü. Bu sırada bir vatandaşın boğanın kuyruğunu tutarak yavaşlatmaya çalıştığı görüldü. Bir başka vatandaş ise boğayı durdurmak isterken yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Vatandaşların uzun uğraşları sonucunda boğayı yakaladıkları öğrenildi.

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