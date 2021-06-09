Kulüpler Birliği: "Süper Lig, iki sezon daha 20 takımla devam etsin"

Kulüpler Birliği Vakfı, en az iki sezon daha Süper Lig'in 20 takımla devam etmesi yönündeki talebini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig'in iki sezon daha 20 takımla oynanması için harekete geçti. 7 Haziran Pazartesi günü TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de katıldığı bir toplantı yapan vakıf, bugün de resmi sosyal medya hesabından şu bildiriyi yayımladı:

"Aşağıda imzası bulunan Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri olarak 2021-2022 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e 3 takımın düşmesini Süper Lig'in en az iki sezon daha 20 takım ile devam etmesini, sonraki sezonlar için de Süper Lig'de yer alacak takım sayısının, kısa süre içinde yapılacak yayın ihalesini kazanan yayıncı, Kulüpler Birliği ve TFF'nin ortak karar vermesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz."