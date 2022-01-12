Maltepe'de ekipler karla mücadeleye hazır

Maltepe genelinde 100 personel, 5 kar küreme ve tuzlama aracının yanı sıra 1 greyder, 400 ton tuz ile diğer ekipmanlarla 7 gün 24 saat görev yapacak.

İstanbul'da etkili olabilecek bir kar yağışı için Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hazırlığını tamamladı. Yapılan hazırlıkta 5 tuzlama ve küreme aracı, 1 greyder, donanımlı ekipman başta olmak üzere, 400 ton tuz ve kar şartlarında mücadelede kullanılacak ekipman ile sahada olacak.

Ekipler 7/24 işbaşında

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İhtiyaç halinde vatandaşların talebini karşılamak için Fen İşleri Müdürlüğü personelimizi ve ekipmanımızı her yıl olduğu gibi bu yıl da kar yağışı ve zor kış şartlarına karşılık hazır bulunduruyoruz. İlçemizde karla mücadele kapsamında Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün koordinasyonunda Sivil Savunma, Park ve Bahçeler, Veteriner İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte görev alacağız" ifadeleri kullanıldı.

Maltepe ilçesi genelinde kar yağışında acil bir durumla karşılaşan vatandaşlar, 0216 388 22 23 ve 0216 458 99 99 (dâhili: 2009) numaralarını arayarak, oluşturulan kriz masasına anında ulaşabilecek.