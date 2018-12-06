Merkez Bankası toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 23 Aralık ile biten haftada 432 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 23 Aralık ile biten haftada 432 milyon dolar artarak 90 milyar 178 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de, 150 milyon dolar artarak 71 milyar 8 milyon dolardan 71 milyar 158 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervlerinde de 23 Aralık haftasında 282 milyon dolar artışla 18 milyar 738 milyon dolardan 19 milyar 20 milyon dolara çıktı.