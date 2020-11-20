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Mesut Özil'den İslam karşıtlığı ile ilgili paylaşım

Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, İslam karşıtlığını iyilikle yatıştırılması gerektiğini söyledi.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, İslam karşıtlığını iyilikle yatıştırılması gerektiğini söyledi.


Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İslamofobi ve İslam karşıtlığının Avrupa ve dünyada artış gösterdiğini, bunda da medyanın büyük rolü olduğunu ifade ederek, "İslamofobiye ve İslam karşıtlığına onu pekiştirmeyecek şekilde yanıt vermeliyiz. Aksine onu iyilikle yatıştırmalı ve susturmalıyız" diye konuştu.


32 yaşındaki futbolcu, Kur'an-ı Kerim'in Fussilet Suresi'nden de bir ayeti takipçilerine paylaştı.

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