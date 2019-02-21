Mesut Üner, " Çatalca tarım ve hayvancılıkla kalkınacak"

Tarım ve hayvancılık organize sanayi bölgesi ile vatandaşların refah seviyesini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Çatalca seçmeniyle bir araya gelen AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, “Hükumet konağı, Karadeniz sahil düzenleme, geliştirme projesi restorasyonu, çevre düzenlemesi, imar planları, kır düğünü mekanları, macera parkı, kamp alanı ve mahalle meydanları inşa edeceğiz” dedi. İhtisas tarım ve hayvancılık organize sanayi bölgesi ile vatandaşların refah seviyesini artırmayı hedeflediklerini açıklayan Üner, planladıkları projeler hakkında şu bilgileri verdi: “Organik çarşılar açıp, organik ürün pazarını artırmayı planlıyoruz. İkinci bahar yaşam siteleri, Mareşal Fevzi Çakmak mesire alanı, Mareşal Fevzi Çakmak sosyal tesisleri, tarih müzesi projelerimiz mevcut. Tarihi Kaleiçi Mahallesi restorasyonu, yeni kent stadyumu, yerel tatlar satış ofisleri, zemin altı ve üstü otoparklar inşası projemizle geliyoruz” dedi.

Hayvancılık destek ve teşvik programı ile geliyor

Çatalca Belediyesi yeni hizmet binası ve çevre düzenlemesini gerçekleştireceklerini ifade eden AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, “Dağ asansörleri yapacağız, doğa yaşam parkı, Engelliler Rehabilitasyon Merkezi inşa edeceğiz. Hayvancılık destek ve teşvik programı açıklayacağız. Yeni minibüs ve otobüs hatları kurup otobüs terminalini açacağız. Sanat ve meslek kursları açıp seracılık destek ve teşvik programımızı açıklayacağız. Hızlı tren, yeni sanayi sitesi projemiz var. Gençlerimizi havacılıkla tanıştırmak istiyoruz. 3. havalimanı gerçeğimiz var. Engelli vatandaşlarımız için rehabilitasyon merkezi kurulması adına Çatalca'mız uygun bir coğrafyaya sahip” dedi.

Organize tarım projesi, Çatalca halkının gelir seviyesini artıracak

Projelerinin İstanbul'un trafik sorununu da bir nebze azaltacağımıza inandığına vurgu yapan AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, “Orman demek, temiz hava demek, burada büyük bir şehir hastanesi yapılabilir. Darülacezede, huzur evi içinde uygun bir coğrafyaya sahibiz. Çatalca'nın gıda merkezi olma potansiyeli var. Seracılık ve çiçekle peynir ve et üretimi ile istihdama da katkı sağlayacağız. Organize tarım projemiz, Çatalca halkının gelir seviyesini artıracak” yorumunda bulundu.