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Metehan Altunbaş, LASK Linz'e transfer oldu

Eskişehirspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Metehan Altunbaş, Avusturya ekiplerinden LASK Linz’e transfer oldu.

Eskişehirspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Metehan Altunbaş, Avusturya ekiplerinden LASK Linz'e transfer oldu. Linz, Metehan ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un genç yeteneği Metehan Altunbaş, Avrupa'ya transfer oldu. Avusturya ekibi LASK Linz, Metehan'ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyurulurken, başlangıçta LASK Linz'in işbirliği yaptığı FC Juniors takımında forma giyeceği ifade edildi.


Metehan Altunbaş, Eskişehirspor ile bu sezon TFF 1. Lig'de 9 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.

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