Metin Topuz'n tutukluluk halinin devamına karar verildi

Casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Topuz'un tahliyesini istediği duruşmanın ardından açıklama yapan ABD Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, “Metin Topuz'un suç işlediğine dair inanır delil göremedik. Bu konunun adil çözümüne ilişkin çağrımızı tekrarlıyoruz” dedi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında firari savcı Zekeriya Öz ve bazı polis müdürleri ile irtibatlı olduğu öne sürülen ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Metin Topuz ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, çok sayıda konsolosluk görevlisi ile Topuz'un eşi ve oğlu izleyici olarak yer aldı.

“Metin Topuz'un FETÖ soruşturmasından kendisini soyutlamaya çalıştığı düşünülmektedir”

Duruşmada mahkeme heyeti emniyet Genel Müdürlüğü'nden o dönem ABD'ye yapılan ziyaretlerle ilgili sorulan soruya cevap verildiğini belirtti. Emniyetin verdiği cevapta; DEA'nın (uyuşturucu ile mücadele dairesi) katılımıyla seminer yapıldığı, ABD'ye gidişlerle ilgili bilgi verilerek dönüşten sonra hazırlanmış bir rapora rastlanmadığı belirtildi. Mahkeme, emniyetin gönderdiği cevapta 'Metin Topuz FETÖ soruşturmasından kendisini soyutlamaya çalıştığı düşünülmektedir' şeklinde bir ibare olduğunu da kaydetti.

“Rapor yazıp yazmadıklarını kontrol edemem”

Bunun üzerine söz alan Metin Topuz, “Rapor yazıp yazmadıklarını kontrol edemem, Ben refakat ettim. Rapor yazmaları benim kontrolümde olan bir şey değil” diyerek cevap verdi. Sanık avukatları da emniyetin böyle bir görüş belirtmesinin doğru olmadığını belirterek bunu kabul etmediklerini söyledi. Emniyet yazısına tepki gösteren Topuz'un avukatları da yazının yorum içerdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söylediler.

Duruşmada daha sonra iki tanık dinlenildi. İlk olarak Topuz'un evinde arama yapıldığı sırada orada bulunan komşusu tanık olarak dinlenildi. Tanık olarak dinlenilen komşusu, aramalar sırasında Metin Topuz'un söylediği iddia edilen "Beni niçin gözaltına aldığınızı biliyorum. FETÖ ile irtibatlı olan kişilerle ilişkimden dolayı gözaltına alıyorsunuz" şeklindeki sözleri kullanılmadığını söyledi.

Duruşmada daha sonra dinlenilen bir diğer tanık ise marangoz olduğunu ve Topuz'un ve oğlunun evine ilişkin marangoz işlerini yaptığını başka da bir ilişkilerinin olmadığını söyledi.

“Herhangi bir suç işlemedim”

Duruşmada daha sonra söz alan Metin Topuz, herhangi bir suç işlemediğini belirterek tahliyesini istedi. Topuz, “Ben suç işlemedim. Bahsi geçen üst makamdaki kişilerle işim gereği irtibat kurdum. Tahliyemi istiyorum” dedi. Topuz'un savunması sırasında gözlerinin dolduğu ve sesinin titrediği görüldü.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkemenin kararının ardından ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ile ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, Metin Topuz'un eşine ve oğluna sarılarak teselli etti.

“Topuz'un suç işlediğine dair delil göremedik”

Duruşmanın ardından ABD hükümeti adına açıklama yapan ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, “Daha önce söylediğimizi tekrarlamak istiyorum. Metin Topuz'un suç işlediğine dair inanır delil göremedik. Türk yetkililerine bu konunUN şeffaf ve adil çözümüne ilişkin çağrımızı tekrarlıyoruz” dedi.