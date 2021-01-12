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Motorine yapılan zam fiyatlara yansımayacak

Motorinin litresine yapılacak 17 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansımayacak.



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 17 kuruş zam yapılacağını duyurdu. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği zam oranı ÖTV'den karşılanacağından pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.



Motorinin litresi İstanbul'da ortalama 6,60 liradan, Ankara'da 6,65 liradan, İzmir'de ise 6,75 liradan satılıyor.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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