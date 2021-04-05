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Muhammed Furkan Özbek, halterde Avrupa şampiyonu

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Moskova’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda bir bronz, 2 altın madalya kazandı.

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Moskova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda bir bronz, 2 altın madalya kazandı.


Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 67 kiloda mücadele veren milli halterci Muhammed Furkan Özbek, koparmada 145 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti. Özbek, silkmede 178, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle 2 altın madalyanın sahibi oldu.


67 kiloda mücadele veren diğer diğer milli sporcu Yusuf Fehmi Genç ise, koparmada 130, silkmede 167 kilo kaldırsa da dereceye giremedi.

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