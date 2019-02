Mustafa Cengiz: “Trabzonspor maçında hakem konuşulması bizi üzdü”

Galatasaray'ın yeni transferleri için düzenlenen törenin ardından Başkan Mustafa Cengiz gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Trabzonspor maçında çok iyi oynadıklarını söyleyen Cengiz, bu maçta hakem konuşulmasının kendilerini üzdüğünü belirtirken, Kulüpler Birliği bildirisi hakkında da konuştu.

Galatasaray, devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou, Marcao, Luyindama, Semih Kaya ve Emre Taşdemir için basın toplantısı düzenledi. Törende Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da yer aldı. Törenin ardından futbolcular, objektiflere poz vererek toplantıdan ayrılırken, Başkan Mustafa Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer konusunda teşekkür ederek sözlerine başlayan Cengiz, “Teşekkür edeceğimiz insan sayısı çok fazla. Abdurrahim kardeşim insanüstü bir gayret gösterdi. Şu anda bile sırf benim ricam üzerine Yusuf Günay bile hastaneden buraya geldi. Yönetim kurulundaki bütün arkadaşlarımız tek tek mücadele etti transfer için. Teknik kadromuz müthiş çalıştı. Sabahlara kadar süren toplantılar yaptık, Allah da utandırmadı. İnşallah devamı da gelir. Doğruluk ve dürüstlük içinde bu yarışı hak ederek zirvede bitiririz diye düşünüyorum. Sevgili Uğur ve Şükrü'ye de çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Taraftarlar, raflara hücum etsin”

Finansal Fair-Play anlaşmasının başlamasının ardından ilk kez kar elde ettiklerini söyleyen Mustafa Cengiz, “En yakın rakiplerimizle aramızda da ciddi bir fark elde ettik. İnşallah Türk futbolundaki bütün takımlar da artıya geçer. La Liga takımları gibi Premier Lig takımları gibi bütün takımlarımız dünyanın tepesinde olsun isterim. Kara geçmesi övünme anlamında söylemiyoruz, bu bir yarış ve her takımımız bir noktaya gelecek. Devletimiz de elinden geleni yapıyor. İstenilen noktaya doğru gidiyoruz ve daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Galatasaray, taraftarıyla birlikte var. Sosyal camiayı birleştiren değerler vardır; aidiyet, sahiplenme, vefa, teşekkür... Taraftarlarımız 14 Şubat'ı hedef aldı. Storelarda ne varsa alsınlar, raflara hücum etsinler. Kendilerine uymayan bedenleri de başka bir taraftara armağan etsinler. 14 Şubat'ta Benfica'yı ağırlayacağız ve Storalara hücum etmelerini bekliyoruz. Biz yönetim olarak görevimizi yerine getirdik. Taraftarın da maddi ve manevi olarak desteklemesini bekliyoruz. 197 locadan 43'ü şu anda boş. Bunların bir an önce satılmasını ve diğer locaların da yenilenmesini istiyoruz. Galatasaray, Trabzonspor maçında müthiş oynadı. Bu takımı izlemeyi hak ediyorsunuz. Bu nedenle taraftarlara sesleniyorum. Kombinelerde 34 bine geldik. 2800 civarı kombinemiz var. Bunları da maç günlerinde maç maç satmayı planlıyoruz. Mümkünse elimizi desteğimizi esirgemeyelim. Dünya giderek dijital ortama gidiyor. Özellikle youtube kanalımıza abone olunmasını istiyoruz. Buradaki destek bize gelir getirecek. İnsan her zaman TV başında olamayabilir. Galatasaray'ın youtube'da da dünya birinciliğine taşıyın. Bizim hedefimiz, kurucumuz Ali Sami Yen'in dediği gibi evrenseldir. Özellikle taraftarımızın katkıda bulunacağı projelerimiz var. Riva, Galatasaray'ın önemli değerlerinden birisidir. Buraya ilgi gösterin. Buradaki her satış, Galatasaray'a dönecektir” diye konuştu.

“Trabzonspor yöneticilerine hak veriyorum”

Ligde oynanan Trabzonspor karşılaşmasında çok iyi oynadıklarını ve bu nedenle de hakem konuşulmasının kendilerini üzdüğünü ifade eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Galip gelmenin rahatlığıyla söylemiyoruz bunu. Galatasaray son yılların en muhteşem futbolunu oynadı. Aynı şekilde Trabzonspor da dirençle cevap verdi. Asla ezilmedi ve genç çocuklar direnç gösterdi. Maçın içinde kasıtlı tek faul olmadı, darp olmadı. Maç bittikten sonra her iki takım oyuncuları birbirlerine sarıldılar. Bizim Avrupa'da gördüğümüz sahneler oldu ve maalesef biz bunu atladık. Bizim ülkemizin barışa, huzura ve kardeşliğe ihtiyacı var. Biz yöneticiler, söylediklerimize dikkat etmeliyiz. Bu bağlamda Trabzonspor yöneticilerinin yaptığı tepkilere hak veriyorum. İnsanın canı yanınca bağırır, gayet doğal. Ama bunun abartılmasını istemiyoruz. Aynı tepkileri bizler de verdik ve ben 150 gün ceza aldım. Uluslararası maçlarımızdan önce verdik tepkimizi. Lokomotiv Moskova ve Schalke maçından önce tepki gösterdik” açıklamasını yaptı.

“Kulüpler Birliği imza için neden bana gelmedi”

Hakemlerin kendi lehlerine hata yapmasının vicdanlarını yaralayacağını sözlerine ekleyen Cengiz, “Bu bizim vicdanımızı yaralar. Buna rakiplerimiz de inansın. Rakiplerimize saygı duyuyoruz ve iyi niyetle davrandıklarını düşünüyoruz. Bizim tepkimiz, maç öncesi yapılan açıklamalardı. Fenerbahçe ile oynanan maçta Serdar'a yapılan harekette VAR'a gidilmedi, bize göre penaltıydı. Konyaspor maçında yine Serdar kardeşimizin yaptığı bir hareket vardı. Kırmızı kart verildi ve VAR'a gidilmedi. Biz bu konuşmaların yayınlanmasını istedik. Siz ne konuştunuz da VAR'a gitmediniz, bunu istedik. Federasyondan resmi olarak kayıtları istedik, federasyon bize dönmedi bile. UEFA ile temas kurduk, uluslararası boarda gittik. O dönemde noel tatiline girdikleri için cevap veremediler ve geçen hafta cevap verdiler, 'İnceliyoruz, size cevap vereceğiz' dediler. Hollanda'da bu yapıldı, İspanya'da bu yapıldı. Trabzonspor maçındakini yayınlayın. Eğer bizim aleyhimize bir durum olursa, biz bundan rahatsızlık duymayız. Trabzon, şehir olarak Türk futbolunda çok önemli bir markadır. Ama müthiş bir oyun oynandı sahada. Ben de kendi açımdan maçı izlerken, bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Kulüpler Birliği'nde Yönetim Kurulu üyesiyim ve bir anda bildiri yayınlandı, ayrıcalık istemiyoruz diye. Sizin ortağınız sizden habersiz bir eylem yaparsa, bunun adı nedir? Buradaki birçok madde bizim de lehimize, belki biz de onaylayacağız bunu. Bu bildiriyi 17 kulüp imzalamadı, sadece 8 kulüp imzaladı. Benim görüştüklerimin içinde, onaylamadıklarını ve aceleyle imzaladıklarını söyleyenler var. Türkiye'nin yüzde 40'ını biz temsil ediyoruz. İmzalamayan kulüplerle birlikte yüzde 70'ine denk geliyor. Burada bana neden imzaya gelmedi. Apartman yöneticisi olsanız, bir defteriniz olur, Kulüpler Birliği'nin defteri yok mu? Herkesin karakteri kendine. Biz kendimize bir ayrıcalık istemedik. Bunu hazırladığını iddia eden isimlerden birisiyle görüştük, 'Ali Dürüst'ün federasyona dönmesiyle sanki yeni bir anlaşma yapıldığını düşündük' dedi. Ben ne Ali Dürüst'ün istifa edeceğini ne de geri döneceğini biliyordum. Ali Dürüst, Galatasaray'a özel olarak hizmet ederse, biz bundan rahatsızlık duyarız. Objektif olmasını istiyoruz. Bizim Trabzonspor maçımızı isterse Ahmet Ağaoğlu yönetsin” ifadelerini kullandı.

“Senfoni orkestrasına eleman mı alıyoruz?”

Takımdan ayrılan Maicon'la ilgili konuşan Cengiz, “Allah Maicon'un yolunu açık etsin. Göztepe maçında Maicon'a yapılanı gördük. Diğer bir oyuncuya kırmızı kart verilmedi. Ben pozisyonlara girmek istemiyorum, bunun yorumlarını yapanlar var. Ama lütfen alemi aptal zannetmeyelim. Trabzon camiasına teşekkür ediyorum. Maç sonundaki o güzel görüntüler için tebrik ediyorum” dedi.

Galatasaray'ın sahaya 11 yabancı oyuncuyla çıkmasıyla ilgili yapılan eleştirileri yanıtlayan Cengiz, “Önce devlet sonra millet diyoruz. Senfoni orkestrasına şarkı söyleyecek eleman mı alıyoruz, futbolcu mu alıyoruz? Galatasaray, bugün Türkiye'nin adını bütün dünyaya duyuruyor. Bugün de Fenerbahçe duyuracak. Milli Marş söyleyecek koro mu kuruyoruz? Yabancı konusunda, yabancı oyuncu 14 yabancıyla sınırlanıyor. Türkiye Kupası'nda 11 yerliyle oynadığımızda 1 kişi yazdı mı? Ama 11 yabancı olunca yazılıyor. Rekabetten korkmamak gerekir ve çıtayı her zaman yükseltmek gerekir. Federasyon, daha kaliteli yabancı konusunda önlemler alabilir. Bugün Anadolu takımları müthiş futbol oynuyorlar ve büyükleri rahatlıkla yeniyor. Son sıradaki Akhisar bize 3 gol atmadı mı? 11 yerliyle çıkmamıza engel bir durum var mı? Biz kupa maçında çıktık. Kupayı küçük görmeyin. Türkiye'nin en değerli ikinci kupası. Siz sözleşmeleri 3-4 yıllık yaparsınız ve oyun oynanırken kural değiştiremezsiniz. En önemli konu altyapı. Her takım, TFF'ye 28 oyuncu bildirir. Bunların içinde Trabzonspor ve Galatasaray, en fazla genç oyuncu bildiren takımlardır. Altyapıda devrim yapıyoruz. Ozan'ı kim yetiştirdi? Şimdi geriden gelen oyuncular da var. İstatistikler de var. Galatasaray kazanınca gündeme gelen İstiklal Marşı konusu var. En çok yerliyi Galatasaray oynattı. Bu bazı argümanları çürütmek adına söylediğimiz bir şey” diyerek sözlerine devam etti.

“Bildiride bizim de katılacağımız noktalar vardı”

Kulüpler Birliği bildirisiyle ilgili açıklamalarını sürdüren Mustafa Cengiz, “Kulüpler Birliği'ndeki herkes çok değerli, camiaları da çok değerli. Tek tek konuşmaları söylemeyeyim ama o bildiriye kimse sahip çıkmadı. 12 kulüple görüştüm, bu bildiriye karşılar. Bu bildiride bir yanlış yapıldı. 2 bacaklı masa olmaz. Kulüpler Birliği diyoruz. Adı üstünde birlik. O zaman siz dernek oldunuz. O zaman biz de kendilerine yazı yazdık, 'Ya bu bildiriyi kaldırın, ya da bizim de paylaşacağımız bir bildiri olsun. O bildiride bizim de katılacağımız noktalar var. Beraber paylaşacağımız bir metin olsun' dedik, cevap vermediler. O zaman amaç başka. Sen içinde bulunduğu gücü, bir kulübe karşı kötü niyetle kullanıyorsun demek ki. Bildiriyi düzeltsinler, bizim de katılacağımız bir açıklamaya dönsünler, biz de iştirak edelim toplantılara” dedi.

Galatasaray'ın şeffaf bir kulüp olduğunun altını çizen Mustafa Cengiz, “Bazı takımlar şeffaf olduğunu söylüyor. Şeffaflık rakamlardan geçer. Marcao'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladık, herkes mesaj atmaya başladı, kaça aldığımızı sordu. Adam dürüst adam. Pazar günü 'ben oynayacağım ve öyle geleceğim' dedi. Takımında oynayıp öyle transfer oldu. Sağlık kontrolünün ardından açıkladık tek tek ne kadar ödeme yapılacağını. Diğer takımlar yalnızca 'transfer ettik' diye açıklama yapıyor. Eğer ki 2 takım arasındaki transferde, karşı takıma zarar gelecek özel hükümler varsa, bunları açıklamayız” açıklamasında bulundu.

“Ben istifaya davet ettim, Kulüpler Birliği tehdit etti”

Kulüpler Birliği bildirisi öncesinde bazı hakemlerin ısrarla aynı hataları yaptığını ifade ettiklerini söyleyen Mustafa Cengiz, “Hakemliği bırakmalarını istedik ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun da bütün kurumlarıyla istifa etmeleri gerektiğini söyledik. Her açıklamamız bize yol, su ve elektrik olarak döndü. Taraftar bana ‘El salla başkan' diye bağırıyor. Ben cezalıyım, taraftar bilmiyor ki statta olmadığımı. Bizim asla ne Federasyon'la, ne MHK'yla kişisel hiçbir sorumuz yok. Hepsi arkadaşımız. Ceza sürecinde de kimseyi aramadım. Savunmalarım da 2 satırdır. Ben demokratik hakkımı kullandım, eleştirdim ve istifaya davet ettim. Kulüpler Birliği açıkça tehdit etti. Biz bir şey talep edince ceza yiyoruz, bazıları ağır konuşunca bir şey olmuyor. Ben de 1481'den başlarım, Mohaç'tan girerim, Plevne'den çıkarım. Ben de konuşurum. Galatasaray'a karşı oluşturulmak istenilen bir cephe görüyorum. Bunu yapmasınlar. Biz kötü oynamışsak, hak edilmemiş bir galibiyet almışsak, zaten bu bizden uzak olsun. Ben protokole giremem, ceza nedeniyle. Ama benim seyir hakkımı elimden alamazsınız. Bu yanlış bir karar” ifadelerini kullandı.

“En zorlandığımız transfer Serdar oldu”

Divan Kurulu toplantısında forvet transferi yapmadığı için eşinin kendisiyle konuşmadığını söyleyen Mustafa Cengiz, yapılan transferlerin ardından, “Hanımla bu küskünlüğü resmiyete dökmek için elime tarihi bir fırsat geçmişti ama Galatasaray sevgisi ağır bastı” diyerek espri yaptı.

En zorlandıkları transferin Serdar Aziz olduğunu da sözlerine ekleyen Mustafa Cengiz, “Abdurrahim Bey'in Dubai çıkarmasından sonra çok olumlu düşüncelerle gittim, maalesef bariyer sözcüğünü kullandım. Her şeyde hayır vardır. Serdar konusunda Yusuf çok yoruldu. Değerli rakibimiz Serdar'dan dolayı bize 5.9 milyon Euro, Tolga'dan dolayı da 2.7 milyon Euro, toplamda ise 8.6 milyon Euro destek vermiş oldu. Yani 50 milyon TL'ye yakın bir destek sağladılar. Abdurrahim Bey'le birlikte yönetim stratejimiz şu; bonservisten geleni bonservise verebilirsiniz. Ama futbolcuya ödediğimiz para var. Bizim şu anda 100 milyon Euro'yu aşkın ödememiz var. Bu yıllara bölünmüş hali tabii ki. Futbolcuyu satınca, bu ödemeler düşer. Bizim Galatasaray olarak ana stratejilerimizden birisi, yıllık harcamayı düşürmek. Hedefimiz 55 milyon Euro'ya çekmek. İnsan Trabzonspor maçındaki oyunu görünce, şu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyor. Forvet alsaydınız, Şampiyonlar Ligi'nde kalsaydık diyorlar. Dayı-hala durumu var. UEFA'ya nasıl kaldık, hakkımız mıydı? UEFA bize büyük tolerans gösterdi. Biz de bunu rakamlarla kanıtladık. Bizimle uğraşanlar çok. Bu kadar futbolcu transfer etti gibi laflar var. Bunu yapmasınlar. Rakiplerimizin ve Türk futbolunun kalkınması için konuşuyoruz. Birisine zarar verirseniz, kendinize zarar verirsiniz. Bugün Türkiye'de rakiplerimize yapılacak olan haksızlıklardan, Galatasaray da mutlaka payını alır” diye konuştu.

“Semih Özsoy'a cevap vermek istemiyorum”

Diagne transferi konusunda Kasımpaşa ile yapılan anlaşmanın sorulması üzerine konuşan Mustafa Cengiz, “Biz Kasımpaşa'yla uzun vadeli anlaşma yaptık. İçinde özel hükümler var. Tek taraflı olsa açıklardım ama Kasımpaşa bunun içinde olduğu için, benim bunları açıklamam doğru olmaz. İsteyen istenilen algıyı oluştursun. Galatasaray asla rakiplerine hile yaparak bir oyun kazanmanın peşinde olmaz. Kişiyi nasıl bilirsin, kendin gibi bilirsin. Bizim aklımıza gelmeyen şeyler konuşuluyor. Biz şampiyonluğa gidecekmişiz, Kasımpaşa bize yatacakmış” dedi.

Merkez Hakem Kurulu'nun başına Kuddusi Müftüoğlu'nun geçeceği iddiası üzerine, “Merkez Hakem Kurulu'nun başına isterse en azılı fanatik rakip takım taraftarı geçsin. Bundan hiçbir beis duymayız. Bizi gerçekler ilgilendirir” diyen Cengiz, son olarak Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Semih Özsoy'un yaptığı açıklamalarla ilgili konuştu. Kimseye cevap vermek istemediğini söyleyen Cengiz, “Sevgili Başkan Yardımcısı kardeşimize cevap vermek istemiyorum. Bakarsanız, bana göre Diagne'nin düşürülmesi penaltı. İlk yarı biterken Ndiaye'ye yapılan bir hareket var. Nereden baktığınıza bağlı. Trabzonspor'a da hatalar yapılmıştır, Fenerbahçe'ye de, Beşiktaş'a da. Bizim tek söylediğimiz VAR'a neden gitmediniz” diyerek sözlerini tamamladı.

Albayrak: “Alan gelmek istedi”

Eren Derdiyok'un durumuyla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ise, “Eren bizim çok değerli bir futbolcumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Fatih hocanın cenazesine geldi, bizi çok mutlu etti. Birkaç gün içinde bir araya geleceğiz. Fatih hocamın ve Başkanımın da belirttiği gibi Maicon'un Galatasaray'a karşı insanlığı, adamlığı hepimizi duygulandırdı. Bunları kendisine anlattım ve inşallah tatlıya bağlayacağız. Affedilip affedilmemesi konusuyla ilgili bir şey söyleyemem, bu durum hocaya bağlı. Alan, Galatasaray'a transfer olmak istediğini bize söyledi. Ama maalesef, kendi kulübüyle, kendi sorunlarını çözemedi. Çin kulüpleriyle birlikte çalışmanın, transfer yapmanın ne kadar zor olduğunu yaşadım” açıklamasını yaptı.