Nafia Kuş, Dünya üçüncüsü

Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde milli taekwondocu Nafia Kuş, kadınlar 73 kiloda bronz madalya kazandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda en önemli organizasyon olan şampiyonaya 150 ülkeden 975 sporcu katılıyor. Şampiyonanın ilk gününde Türkiye adına 3 sporcu tatamiye çıktı.

Kadınlar 73 kiloda Nafia Kuş, ilk turda Ukrayna'dan Hanna Stepanets'i 22-1, ikinci turda Norveç'den Eliza Frezier Haugen'ı 5-0, çeyrek finalde ise Amerika Birleşik Devletleri'nden Madelynn Gorman-Shore'u 5-4 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Meksikalı Maria Espinoza ile karşılaşan Nafia Kuş, son raunduna 3-2 önde girdiği karşılaşmada rakibine 6-4 mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu Nafia Kuş'un dünya şampiyonalarındaki ikinci bronz madalyası oldu. 24 yaşındaki Nafia Kuş, 2015 Rusya'da düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanmıştı.

Antrenör yemini Ali Şahin'den

Dünya şampiyonasının açılış töreninde ise antrenör yeminini Türkiye Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin gerçekleştirdi. 2018 yılında Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından yılın teknik direktörü seçilen Ali Şahin, açılış seremonisinde katılımcı tüm ülkelerin antrenörleri adına yemin etti.

Şampiyonanın ilk gününde mücadele eden diğer sporculardan kadınlar 46 kiloda Filiz Ögel, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İsrail'den Rivka Bayech'i 28-26 yendi. Filiz Öğel, üçüncü turda Dünya 1 numarası Kanadalı Yvette Yong'a 20-12 mağlup oldu. Erkekler 58 kiloda mücadele eden 18 yaşındaki Kemal Külük ise ilk turda Moğolistan'dan Tumenbayar Molom'a 22-20 yenilerek şampiyonaya veda etti.

Hamza Yerlikaya'dan destek

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da Manchester şehrine gelerek milli takım kafilesine destek verdi. Sporculara olan inancını belirten, Yerlikaya'nın ziyareti milli takım kafilesine moral dopingi oldu.

3 milli sporcu yarın tatamiye çıkacak

Şampiyonanın ikinci gününde kadınlar +73 kiloda Sude Bulut, erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen ve 68 kiloda Hakan Reçber tatamiye çıkacak. İlk turda Sude Bulut Fransa'dan Solene Avoulette, Deniz Dağdelen Mozambik'ten Ernesto Muianga, ilk turu maç yapmadan geçen Hakan Reçber ise ikinci turda Ukrayna'dan Dmytro Govorun ile karşılaşacak.