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Ölmek üzere olan kaplumbağaya can suyu

İstanbul’da son günlerde görülen aşırı sıcaklardan etkilenen bir kaplumbağa hareketsiz kaldı.

İstanbul'da son günlerde görülen aşırı sıcaklardan etkilenen bir kaplumbağa hareketsiz kaldı. Kaplumbağayı gören vatandaşlar üzerine su dökerek hayata döndürdü.


İstanbul'da son günlerde etkili olan aşırı sıcaklardan dolayı Arnavutköy'de bir kaplumbağa hareketsiz ve baygın şekilde kaldı. Kaplumbağanın o halini gören vatandaşlar bidonlar ile su dökerek kaplumbağanın yaşamasını sağladı. Su döküldükçe hareketlenen kaplumbağanın o hallerine sevinen vatandaşların konuşmaları ise videoya yansıdı.

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