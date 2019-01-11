Özdemir, öğrencilerle şiir okudu

Programa Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu Müdürü Nusret Sarı, Kalkanca İlkokulu Müdürü Sezai Tiryaki, İlkadım Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Seyhan, Baruthane Ortaokulu Müdürü Süleyman Çift, Gazi İlkokulu Müdürü Erkan Altıntaş, Okul Aile Birliği Başkanı Nedim Yıldırım ve öğrenciler katıldı.

Etkinliği Samsunlu Şair Cemal Safi'nin 'Tek Hece AŞK' şiiri ile bitiren Kasım Alper Özdemir'e çiçeğini Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Sayhan takdim etti. Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Sayhan yaptığı konuşmada, "Kitapları ve televizyon programlarındaki duruşu ile yeni nesle örnek teşkil eden genç bir ustanın proje kapsamındaki desteği ve bu hoş program için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Kasım Alper Özdemir ise yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın şairleri daha yakından tanıması ve şiirleri farklı bir heyecanla okuması bizleri de mutlu ediyor. Sade hoş ve akıcı bir etkinlikte 19 Mayıs şehrinde bu güzel okula davet edilmek şahsımı mutlu etmiştir" dedi.

Program sonunda Özdemir, 'Aşk Yeniden Yazılıyor' ve 'Yenilmez Ölüme Sevdamız' kitaplarını imzaladı.

Programda ayrıca öğrencilere 'Mavi Kapak Yardım Projesi' kapsamında engelsiz yaşam ile ilgili kitaplar dağıtıldı.