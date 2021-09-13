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(Özel) Çamlıca Kulesi ile gün doğumu birleşti, kartpostallık görüntüler oluştu

İstanbul’un yeni siluetlerinden Çamlıca Kulesi’nin eşsiz görüntüsü gün doğumu ile buluştu.

İstanbul'un yeni siluetlerinden Çamlıca Kulesi'nin eşsiz görüntüsü gün doğumu ile buluştu. Geriye hayran bırakan görüntüler oluştu. Kartpostalları aratmayan o anlar havadan görüntülendi.



Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte boğaza tutunmaya çalışan güneş hüzmeleri Çamlıca Kulesi ve Çamlıca Camii ile birleşti. İstanbul'un yeni oluşan silueti Çamlıca Kulesi gün doğumu ile buluştuğu o anlarda kendine hayran bıraktı. Bulutları kızıla boyayan güneş ışıklarının manzarasına eşlik eden Çamlıca Kulesi'nden geriye kartpostallık görüntüler kaldı. Oluşan eşsiz manzara ise havadan görüntülendi.

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