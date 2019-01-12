(Özel) Filistinli turistler önce halay sonra fotoğraf çektiler

Taksim Meydanında önce halay çeken, ardından da fotoğraf çektiren Filistinliler renkli görüntüler oluşturdu.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Taksim Meydanı'nda bu kez ilginç görüntüler oluştu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 2. Sınıf öğrencisi Filistinli Asil Badir ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte gezmek için geldiği Taksim Meydanı'nda Taksim esnafı ile önce halay çekti, sonra da hatıra fotoğrafı çektirdi. 2 yıldır Ankara'da yaşayan ve ailesiyle birlikte gezi için Taksim Meydanı'na gelen Filistinli turistler burada el ele tutuşarak halay çekti.

Filistinliler Taksim Meydanında renkli görüntüler oluşturdu

Bir süre halay çeken gruba Taksim Meydanında bulunan büfedeki çalışanlar eşlik etti. Büfe çalışanları ile birlikte halay çeken grup renkli görüntüler oluşturdu. Halay çektikten sonra büfe çalışanları ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Ailesini gezdirmek için İstanbul'a geldiğini ifade eden üniversite öğrencisi Asil Badir, “2 yıldır Ankara'da üniversitede okuyorum. Ailem Salı günü Türkiye'ye geldi. Filistin'den buraya geldiler” dedi. Muhabirin Türkiye'yi nasıl buldular sorusuna ise Filistinli turistler çok güzel diye cevap verdi.

“Onların mutluluğuna ortak olduk”

Filistinli turistler ile birlikte halay çeken büfe çalışanı Hayri Taş, “Onlar orada oyun oynarken onların mutluluğuna ortak olduk. Bunlar güzel şeyler. Bizde buna kayıtsız duramazdık. Onların mutluluğu karşısında bizlerde onlarla beraber halay çektik. Bir esnaf olarak esnafa yakışanı yaptık. Esnafa yakışan budur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.