(Özel Haber) Maltepe'de freni boşalan kamyonun ortalığı savaş alanına döndürdüğü anlar kamerada

Maltepe'de yük indirmek için yol kenarına park edilen kamyonun freni boşalınca kamyon yokuş aşağı hızla hareket etti. Araçlara çarparak giden kamyonun içine atlayan şoförü kamyonu durdururken, yayalar kamyondan kıl payı kurtuldu. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Maltepe'de faciadan dönülen olay dün yaşandı. Markete yük getiren kamyonu sürücüsü yol kenarına park ederek içeri girdi. Bu sırada freni boşalan kamyon hızla yokuş aşağı gitmeye başladı. Yokuş aşağı giden araçlara çarpa çarpa ilerlemeye devam etti. Bu sırada kamyonun hareket ettiğin gören sürücüsü hareket halindeki kamyona binmeye çalıştı. Kamyona binen sürücü aracı durdururken, yayalar canlarını güçlükle kurtardı. Üç araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Görgü şahitleri ise, "Gıda indirmek için bekliyordu şoför. Yanaşamayınca araçtan indi. Araç bir anda hareket etti. Hızlanmaya başladı. Araçlara çarptı. Şoför büyük bir cesaretle canı pahasına araca atlayıp imdat frenini çekip durdurdu. Yoksa kaldırımda sohbet eden yayalar vardı. Facia olurdu" dedi.

Öte yandan faciadan dönülen anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyon hızla hareket ediyor. Araçlara çarparak ilerliyor. Şoför ise hareket eden kamyona binmeye çalışıyor. Bu sırada kaldırımda sohbet eden yayalar da kendilerine doğru gelen kamyondan hızla kaçıyorlar.