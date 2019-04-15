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(Özel) Pendik'te benzin istasyonunda kavga: 3 yaralı

Pendik’te bir benzin istasyonunda bilinmeyen sebeple kavga çıktı.

Pendik'te bir benzin istasyonunda bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada 3 kişi yaralandı. Bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçarken yaralılar hastaneye kaldırıldı.


Pendik Kaynarca Mahallesinde bir benzin istasyonunda bilinmeyen bir sebeple iki kişi kavga etti. Kavga eden taraflardan biri bıçak çekerek karşıdakine saldırdı. Kimliği henüz belirlenemeyen bıçaklı şahıs kavga ettiği kişiyi bıçakla yaraladı. Kavgayı ayırmak isteyen benzin istasyonu çalışanı ile bir kişi olaya müdahale etmek istedi. İstasyon çalışanı bıçakla elinden yaralanırken diğer vatandaş ise bacağından yaralandı. 3 kişiyi yaralayan bıçaklı şahıs olay yerinden kaçarken görgü tanıkları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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