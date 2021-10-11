(Özel) Saraçhane'de ölü köpek eylemi

Bir hayvansever, tüm çabasına rağmen telef olan köpeği beze sararak Saraçhane'de bulunan İBB binası önüne bıraktı. İBB'nin yaptığı ihmali protesto eden hayvansever Gürkan Gazoğlu, “Bu köpeği 3 gün önce buldum. 3 gündür yaşatmaya çalışıyoruz veterinerlerimizle birlikte ama yaşatamadık. Büyük bir ihtimalle barınaktan bunu kaptığını düşünüyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde sokak hayvanlarına yapılan kısırlaştırma işlemleri sonrası hayvanların tedavileri yarım bırakılarak sokaklara atıldığı iddia edildi. İBB tarafından yapılan kısırlaştırma sonrası tedavisi tamamlanmadan yol kenarına bırakılan köpeklerden birisini bulan hayvansever Gürkan Gazoğlu, kendi imkanlarıyla köpeği tedavi etmeye çalıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan köpek telef oldu. Bunun üzerine telef olan köpeği beze saran Gazoğlu, daha sonra Saraçhane'de bulunan İBB Binası önüne geldi.

Burada özel güvenlik görevlileriyle kısa süreli gerginlik yaşayan hayvansever, telef olan köpeği İBB binası önüne bırakmak istedi. Güvenlik görevlileri tarafından binaya yaklaştırılmayan hayvansever daha sonra köpeği binaya yakın bir alana bırakarak oradan ayrıldı.

Güvenlik hayvanseverin peşinden koştu, basını engellemeye çalıştı

İBB Özel güvenlik görevlileri, telef olan köpeği İBB binası önüne bırakarak oradan ayrılan hayvanseverin peşinden koştu. Güvenlik daha sonra o esnada görüntü alan İHA Muhabirinin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

İHA Muhabirine açıklama yapan Hayvansever Gürkan Gazoğlu, “Ben 10 yıldır ormanlardaki hayvanları kurtarıyorum. Şu an görmüş olduğunuz ve bunun gibi köpekler var. Ufacık yaşta kısırlaştırılıp, dikişleri bile üstünde ormana atılıp, mikrop kaparak ölüyorlar. Bunların sebepleri veteriner işleri müdürlüğüdür. Çünkü bu hayvanlar kısırlaştırıldıktan sonra karantina altında kalması gerekirken, maalesef ki karantina altında tutulmayıp ve dikiş atılarak ormana bırakıyorlar. İşte bu da bunun şahidi. Bunun gibi çok köpek var elimde. Bu köpeği 3 gün önce buldum. 3 gündür yaşatmaya çalışıyoruz veterinerlerimizle birlikte ama yaşatamadık. Büyük bir ihtimalle barınaktan bunu kaptığını düşünüyoruz. Ne olursa olsun karantina süreci bittikten sonra bu tür hayvanların karmaları 1 ve 2 yapılmadan da besleme noktalarına bırakılmaması gerektiğini 50 bin kere söylüyoruz ama dinleyen yok. Büyük köpekleri hadi neyse de ufacık köpekleri nasıl bir vicdandır ki, veteriner hocalarımız hayvanları kısırlaştırıp böyle ormana terk etmeleri ne kadar helaldir, haramdır bunu görerek kendilerini sorgulasınlar. Ben bu köpeği İBB önüne bırakıp gideceğim” dedi.

Hayvansever daha sonra telef olan hayvanı İBB Binası önüne bırakarak oradan ayrıldı.