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(Özel) Uykunun böylesi şaşkına çevirdi

Kartal’da yol kenarında duran aracı yanlış park yüzünden çekmeye çalışan çekici sürücüsü, aracın içerisinde yatan 5 gencin olduğunu fark etti.

Kartal'da yol kenarında duran aracı yanlış park yüzünden çekmeye çalışan çekici sürücüsü, aracın içerisinde yatan 5 gencin olduğunu fark etti. Polisler, seslenerek aracın camlarına vursa da araç içerisindeki gençlerden hiçbir tepki alamadı. İtfaiye ekiplerinin, aracın camını kırıp kapısını açması ile gençler uyandırılırken, "uykunun böylesi" dedirten olay şaşkına çevirdi ..


Kartal'da geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Otobüs durağının önünde park halinde bulunan aracı yanlış park yüzünden çekmeye çalışan çekici sürücüsü, araç içerisinde 5 kişinin yattığını fark etti. Sürücünün durumu ihbar etmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler kapıları kilitli olan aracın camlarına vurup içerideki kişilere seslense de araç içerisinde yatanlar hiçbir tepki vermedi. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın kelebek camını kırarak kapılarını açtı. Kapıların açılması ile araç içerisindeki gençlerin uyuduğu anlaşıldı. İtfaiyenin çabaları sonrası gençlerin uyanmasıyla çevredekiler rahat bir nefes aldı. Uyanan gençler, polisin kimlik sorgusunun ardından bölgeden ayrıldı.

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