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(Özel) Yüzlerce kuş fırtınadan korunmak için dalgakıranın arkasına sığındı

İstanbul’da etkili olan fırtınadan en çok kuşlar etkilendi.

İstanbul'da etkili olan fırtınadan en çok kuşlar etkilendi. Aşırı rüzgar nedeniyle uçamayan yüzlerce kuş, sahilde bulunan dalgakıranın arkasına sığındı.


İstanbul'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sarıyer'de saatte 56 Kilometre hızla esen şiddetli fırtına en çok da kuşları etkiledi. Fırtına nedeniyle uçamayan yüzlerce kuş, sahilde bulunan dalgakıranın arkasına sığındı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birlikte ilginç görüntüler oluşturan yüzlerce kuş kayalıkların üzerine konmuş bir şekilde duruyor.

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