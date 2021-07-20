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Pandemiyi bahane ettiler, kaçak kurban kestiler

İstanbul Eyüpsultan’da kurban kesim alanının karşısında bulunan parkta kaçak kurban kesimi yapan kişilere zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

İstanbul Eyüpsultan'da kurban kesim alanının karşısında bulunan parkta kaçak kurban kesimi yapan kişilere zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Kaçak kurban kesen kişiler, pandemiden dolayı açık alanı tercih ettiklerini söyledi.


Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirmek için hayvan pazarlarına ve belediyelerin belirlediği kesim alanlarına akın etti. Aşırı yoğunluktan dolayı Eyüpsultan Çobançeşme'de bulunan kurban pazarında kuyruk oluştu. Kesim sırasını beklememek ve kesime para vermek istemeyenler kurban pazarının karşında bulunan parkı tercih etti.


Eyüpsultan Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kaçak kurban kesenlere idari para cezası uyguladı. Kurbanlık hayvanı belediyenin kesim alanında kestirdiklerini iddia eden kişiler, pandemiden dolayı parkta parçalamayı tercih ettiklerini söyledi.

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