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Pendik'te yaya alt geçidinde su baskını

Pendik’te yoğun yağış nedeniyle bir yaya alt geçidini su bastı.

Pendik'te yoğun yağış nedeniyle bir yaya alt geçidini su bastı. Bir süre kullanılamayan alt geçitte belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışmalar yaptı.


Pendik'te etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yayaların kullandığı bir alt geçitte yağış sebebiyle su baskını meydana geldi. Baskın sebebiyle alt geçit kullanıma kapandı. Olay yerine gelen belediye ekipleri, tahliye çalışması yaparak alt geçitteki suyu tahliye etti.

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