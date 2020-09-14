Pentatlonda online hakem kursu tamamlandı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun online olarak düzenlediği aday hakem kursu, 306 adayın katılımıyla tamamlandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun (TMPF) 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde online olarak düzenlediği ‘Aday Hakem Kursu' tamamlandı.

Aday hakem kursuna 306 kişi katılım gösterdi. Kurs açılışında konuşan TMPF Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, modern pentatlonun ülkede gelişmesi ve yaygınlaşmasında insan kaynağının önemli bir unsur olduğunun altını çizdi, “Ailemiz büyüyor. Sizlerin katılımıyla çok daha büyük bir aile olacağız. Bundan sonraki süreçte sizlerin de desteğiyle daha sağlam yere basacağız. Farklı illerde hakemlerimizin olması daha fazla faaliyet yapmak için önemli. Bu bağlamda farklı illerden ve bölgelerden aday hakemliğine çok sayıda başvuru gelmiş olması bizleri mutlu etti. Bu sayede Türkiye'nin her yerinde etkinlik gerçekleştirme imkanımız olacak ve yere daha sağlam basacağız” dedi.

"Yerli lazer silahı ile sporumuz gelişecek"

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun son yıllarda yerli ve milli lazer silahı ve hedefi üretilmesi konusunda önemli bir adım attığını belirten Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, “Yerli ve milli lazer silahı ve hedefinin ülkemizde üretilmesiyle birlikte modern pentatlon sporunun altyapısının geliştirilmesi noktasında önemli bir yol katetmiş olacağız. Bu sayede illerimizde daha fazla ekipmanımız olacak ve bize bölgesel bazlı etkinlikler gerçekleştirme olanağı sunacak” şeklinde konuştu.

Modern pentatlon 81 ilde yaygınlaşacak

Online hakem kursuna gösterilen ilginin federasyonun son yıllarda yaptığı işlerin ve attığı adımların göstergesi olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Çakır, modern pentatlon sporunun Türkiye'nin 81 ilinde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çaba sarfettiklerini belirterek, bu noktada illerde yapılacak müsabakalarda hakemlerin önemli bir rolü olduğuna vurgu yaptı.