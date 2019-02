Pepsi 2019 UEFA kampanyasının ilk gösterimini yaptı

Bu yılın kampanyasında ünlü futbolcular Lionel Messi ve Mohamed Salah yer alıyor.

Pepsi 'FOR THE LOVE OF IT' reklam sloganıyla 2019 küresel futbol kampanyasının tanıtımını gerçekleştirdi. Yapılan bilgilendirmede; bu yılki kampanya, "Dünyanın en iyi iki futbolcusuyla markanın UEFA Şampiyonlar Ligiyle devam eden işbirliğini kutlamak" olarak açıklandı.

Kampanya hakkında açıklama yapan Lionel Messi şu ifadeleri dile getirdi "Bu yılki eğlence ve futbol becerilerini hedef alan reklamı Pepsi ile yapmak çok eğlenceliydi. Bu kampanyayla futbol hayranlarının oyun tutkularını ve sevgilerini kucaklamasını diliyorum".

Mohamed Salah da kampanya ile ilgili şunları söyledi: "Pepsi ile yapmış olduğum ortaklığın dünya çapında yayıldığını görmek mutluluk verici, neler olacağını görmek için sabırsızlanıyorum".

PepsiCo Global İçecekler Pazarlama Başkan Yardımcısı Natalia Filippociants ise şu ifadeleri dile getirdi: "Pepsi yıllardır futbol hayranlarını eğlendiriyor ve oyunun kahramanlarını şaşırtıcı ve beklenmedik şekillerde gösteriyor. Yeni 'FOR THE LOVE OF IT' platformu, yaptığımız her şeyi birbirine bağlıyor. Bir marka olarak hayranlarımızın futbol tutkusunu yıllardır seviyor ve kucaklıyoruz. Bu yıl düzenlenen kampanyada hayranların oyunda beklenmedik şeyleri sevdikleri keşfedilmiş ve bu nedenle, tüm dünyadaki oyuncu, spor ve içecek severleri bir araya getirmiştir".

Reklam filminde; 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligini kazanan Leo Messi ile rekor kıran forvet ve Mısırlı Kral lakaplı Mohamed Salah, 'Last Can Standing' (Kalan son kutu) kapsamında marka için eğlenceli bir düelloya giriyor. İkili, uzak bir benzin istasyonuna ulaştıklarında dolapta sadece bir adet Pepsi kutusunun kaldığını görüyor. Daha sonra, kalan tek kolayı elde edebilmek için başa baş mücadele içine girerek aksiyon dolu oyunu ve yetenek dolu mücadeleyi başlatıyorlar.

Ayrıca yapılan bilgilendirmede; Messi ve Salah'ın bazı sahne arkası anlarını da kaydedildi. Bilindiği gibi bu ünlü futbolcuların ayakları sürekli topla temas ediyor. Şirket de bu iki oyuncunun benzersiz yeteneklerini sergileyen hem saha, hem de marka odaklı videolar çekti. İçerik, ilerleyen günlerde sosyal kanallarda paylaşılacağı bilgisi verildi.