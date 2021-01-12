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Radyonun yıldızları halk oylamasıyla belirleniyor

Türkiye’nin en iyi radyocuları, Esenler Belediyesinin "Radyonun Yıldızları" oylamasında ilk defa halk oylaması ile seçilecek.

Türkiye'nin en iyi radyocuları, Esenler Belediyesinin "Radyonun Yıldızları" oylamasında ilk defa halk oylaması ile seçilecek.


23 kategoride birbirinden değerli radyocu isim, halk oylaması ile 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde radyo ödüllerinin sahibi olacak. Geçtiğimiz yılın en iyi radyo programcıları, en iyi radyo istasyonları, ses sanatçıları ve müzik yapım şirketleri halk oylamasıyla dinleyicilerin oylamasına sunuluyor.


Bu sene ikincisi düzenlenen "Radyonun Yıldızları" ilk defa halk oylaması ile seçilecek. Geçen yıl ilki yapılan ve sadece meslekte 20 yılın üzerinde tecrübesi olan radyo programcılarının ödül aldığı "Radyonun Yıldızları" oylaması vatandaştan da yoğun ilgi görüyor. Oylamalar ise 11 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında internet üzerinden yapılabilecek.



13 Şubat'ta ödüller sahiplerini bulacak


Esenler Belediyesi ve Radyo Esenler'in medya sponsorluğunda 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde gerçekleşecek muhteşem bir ödül töreniyle de ödüller sahiplerine ulaşacak. 23 dalda ödülün verileceği oylamanın sonucu ise merakla bekleniyor. Pandemi sebebiyle ödül töreninin online olarak yapılması planlanıyor. Ödül töreni Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da katılımı ile Esenler Belediyesi Şehir TV ekranlarından da canlı yayınlanacak.

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