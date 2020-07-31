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Red Bull BC One E-Battle ile breakdans arenasını hareketlendiriyor

Dünyanın en prestijli breakdans yarışmalarından Red Bull BC One bu yıla özel olarak online bir yarışma düzenliyor ve dünya çapındaki en iyi B-Boy ve B-Girl’leri belirliyor.

Dünyanın en prestijli breakdans yarışmalarından Red Bull BC One bu yıla özel olarak online bir yarışma düzenliyor ve dünya çapındaki en iyi B-Boy ve B-Girl'leri belirliyor.


Şimdiye kadar 30'u aşkın ülkede düzenlenen Red Bull BC One yepyeni bir yarışma ile dünyanın en yetenekli breakdansçı'larını arıyor. Dans pisti bu yıl online mecraya taşınıyor.


Finalistler deneyimli jürinin oyları ile belirlenecek


Red Bull BC One E-Battle; 7 Ağustos itibariyle online olarak başvuruya açılacak. Katılımcılar, yarışmaya tek kişilik performanslarını gösteren videolarla başvuru yapacak. Aralarından seçilecek kazananlar; 2021 yılında gerçekleşecek Red Bull BC One Dünya Finali'nde yarışma şansına sahip olacak.

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