‘Red Bull Music Festival Istanbul'a geri sayım başladı

Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul'da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival Istanbul'un ikincisi, 1-15 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, 5 farklı konsept ile 6 ayrı mekâna ve 15 güne yayılarak müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Festivalde; elektronik dans müziğini fütüristik açıdan ele alan Futurave Night konseptinin yanı sıra; synthesizer müziğe odaklanan Aposynthesis Night, hip hop müziğin Berlin- İstanbul yolculuğuna tanık olacağımız Kan Kardeşler Gecesi, Afrika müziğinin farklı isimlerini bir araya getiren Alpha Beat Night ve Vogue kültürünün parıltılı dünyasını yansıtan Ballroom Night gibi benzersiz müzik deneyimlerine sahne olacak.

Festival kapsamında sergilerin, radyo programlarının, canlı performansların ve atölyelerin yer alacağı Red Bull House of Musicde müzikseverler için 15 gün boyunca açık olacak.

Şehrin en özel noktalarında 90'dan fazla sanatçıyı ağırlamaya hazırlanan festival, açılışından son anına kadar tutkuyla takip edilecek bir programla, müziğin ahengiyle 15 gün boyunca İstanbul'u saracak.

Red Bull Music Festival Istanbul'un biletleri satışta çıktı. 6 Ağustos'a kadar avantajlı fiyattan satılacak biletler için meraklısına kombine bilet seçeneği de mevcut.