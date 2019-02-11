Riva Koşusu'na her yaştan katılım

Beykoz Belediyesi desteğiyle, Macera Akademisi ve çeşitli kuruluşların sponsorluğunda yapılan Türkiye'nin en güzel manzaralı koşusu, Riva'da her yaştan yaklaşık bin sporseverin katılımıyla yapıldı.

Maviyle ve yeşilin en cömert ilçesi Beykoz'da son yılların gözde çekim merkezi Riva'nın eşsiz manzarasında görsel bir keyifle yapılan koşu genç yaşlı birçok sporseverleri buluşturdu.

Her seviyeden koşucu katıldı

Bu yıl 10 kilometrelik parkurda ikincisi yapılan Riva Koşusu'nda her yaş ve seviyeden koşucu yer aldı. 4-12 yaş arasındaki Minik Adımlar koşucularının 500m'lik parkurda yaptıkları aile boyu koşu renkli görüntülere sahne oldu.

Katılımcılara kazanma hırsını değil, mücadele etme keyfini tattırmanın hedeflendiği Riva Koşusu'nda her kategoride en hızlı 3 erkek ve 3 kadın kürsüye çıktı. Yarışmacılar farklı yaş gruplarında tasnif edilerek ilk 3'e girenler sürpriz ödüller kazandı. Beykoz Belediyesi yarışmada sporseverlere çorba ikramında bulunurken, madalya ve tişört de dağıttı. Kazananlar ve ödüllere, www.rivakosu.com adresinden sonuçlara ve dijital sertifikalara ulaşabilirsiniz.