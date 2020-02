Rock'cu Haluk Levent bebek bezi reklamında

Seslendirdiği şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Rock'cu Haluk Levent yeni üretilen bir bebek bezi reklamında oynadı. Son günlerde sosyal sorumluluk projeleri ile gündeme gelen Levent'in reklam filminde oynaması karşılığında firmadan 200 öğrenciye her ay 300 TL burs parası yatırılması sözünü aldığı öğrenildi.

Rock'cu Halut Levent yeni bir bebek bezi markası için reklamda oynadı. Nişantaşı'nda bir mekanda düzenlenen lansmanda kameralar karşısına geçen Levent'in oynadığı reklam filminin medya gösterimi gerçekleştirildi. Reklamlarda TURCO geliyor diye karşımıza çıkacak olan Haluk Levent, izletilen reklam filminde bir konserde şarkı söylerken “Katkısız Bebek bezi” diyerek kendisini izlemeye gelen bir anneye ürünü gönderdiği görülüyor. Reklam filminin gösterilmesinin ardından tanıtım toplantısına katılan Haluk Levent açıklama yapıp hayranları ile fotoğraf çektirdi. Hayranları arasında bir anne ise bebeği ile fotoğraf çektirmesi renkli görüntüler oluşturdu.

“Şaka olmalı her halde şaka yapıyor olmalısınız dedim”

Bebek bezi reklamında oynayan sanatçı Haluk Levent, “Dostlarım gelerek bir bebek bezi markası için seni oynatmayı düşünüyoruz dediler. Bende bu bir şaka olmalı her halde şaka yapıyor olmalısınız dedim. Senin çocuklara karşı hassas olduğunu biliyoruz dediler. Biz katkısız bir bebek bezi yapıyoruz dediler. İncelemek için fabrikasına kadar gittim. Her şeyi inceledim ondan sonra oturup pazarlık yapıp anlaştık. Benim tanıdığım uzman kişilerde raporları incelediler. Bana daha önce de birçok reklam filmi teklifi geliyordu ancak önce güven söz konusuydu. Beni sevenlerin güvenini boşa çıkartmamam gerekiyor. Anlaşma yaparken bir şartımın olduğunu söyledim. O şartım ise 200 öğrencinin her ay 300 TL burs parasını yatıracaksınız dedim. Ve bugünden itibaren o öğrencilerin bursları yatmaya başladı” ifadelerini kullandı.

“En çok güvenilen ünlü sıralamasında en üst sıralarda”

İlancılık Reklam Ajansı Genel Müdürü Atılay Bingöl, “Yeni ürünümüzün diğerlerinden çok ayırt edici özellikleri var. Kalitesi ve fiyat politikasıyla çok ayrı bir yerde duruyor. Haluk Levent'in sadece sanatçı kimliği değil, son yıllarda en çok güvenilen ünlü sıralamasında en üst sıralarda olduğunu yapılan araştırmalar sonucunda gördük. Böyle bir kimlik ile bu tür özellikleri taşıyan bir ürünümüzü bir araya getirmenin çok yararlı olacağını düşündük. Haluk Levent ile uzun soluklu olarak çalışacağız ve güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.