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Roman Neustadter: “Rakibimiz iyi bir takım”

Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynayacakları Zenit maçına ilişkin yaptığı açıklamada, “İyi bir takımla oynayacağız.

Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Zenit maçına ilişkin yaptığı açıklamada, “İyi bir takımla oynayacağız. Fiziksel olarak güçlü bir takım göreceğiz” dedi.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Fenerbahçe, yarın sahasında Rus temsilcisi Zenit ile karşılaşacak. Müsabaka öncesi basın toplantısında konuşan Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter, şu an tek düşüncelerinin yarınki maç olduğunu ifade ederek, “İyi bir takım rakibimiz fiziksel olarak güçlü bir takım göreceğiz. Bireysel anlamda iyi bir takım, milli takımda beraber oynadığım arkadaşlarım var. Yüksek kaliteli bir takımla kendi sahamızda oynayacağız. Bizim ligimizi ikinci yarısı başladı ama Zenit hiç maç oynamadı. Onların nasıl oynayacağını biliyoruz. Rakiple ilgili net bir görüntü olacak kafamızda. Uzun boylu forvetleri var, Dzyuba. Onlar baskı altındayken uzun top oynarlar, bence düşünceler, bu olacak. İkinci topları alabilmek bizim için önemli olacak. Bizim için avantaj olduğunu düşünüyorum. Biz ritmimizi yakalamış durumdayız. Hazırlık döneminin sonuna geldiğinizde durumunuzu tam olarak bilemezsiniz, resmi maçlarla hazırlık maçları farklıdır. Bizim için en büyük avantajın bu olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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