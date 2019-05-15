Sarıyer'de ceza isyanı

Lig Play-Off Yarı Finali'nde Sakaryaspor ile oynayacak olan Sarıyer'de PFDK'dan gelen saha kapatma cezası şok etkisi yaşattı. Sarıyer Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dede, cezaya tepki göstererek, "Ne yaptık ki bize bu cezayı veriyorlar? Tahkime başvurumuzu yaptık. Adalet yerini bulacaktır. Bu anormal kararın Tahkim Kurulu'ndan döneceğine inancımız tam" dedi.

PFDK, Sarıyer ile Kastamonuspor arasında oynanan Play-Off eşleşmesi ilk maçında ev sahibi takımın taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Sarıyer'e 1 maçı seyircisiz oynama cezası vermişti. Cezanın ardından TFF ve kurullarına güvenlerinin tam olduğunu vurgulayan Hakan Dede, "Sezon başından beri söylediğimiz bir şey var. Kimse kötü niyetli değil. Hakem de hata yapar, biz de yaparız. İnsanız, hata olur. Bu sene kritik maçlarda hakem hatasıyla en çok puan kaybeden belki de Sarıyer'dir. Ama biz asla ne TFF ne de MHK hakkında yorum yapmadık. İnsanları zan altında bırakacak açıklamalardan özellikle kaçtık. Kendilerine güvenimiz tam. Sakaryaspor maçı öncesi atanacak hakem önemli. MHK'nin hakem atamasında dikkatli davranacağını düşünüyorum. Hakemlerin de bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adaletli maç yöneteceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Buraya bileğimizin hakkıyla geldik"

Sarıyer Yöneticisi Hakan Dede, şampiyonluk için her şeyin kendi ellerinde olduğunu dile getirerek, "Kalan 3 maçı kazanıp 1. Lig'e çıkmak istiyoruz. Sezon başından beri beklediğimiz, özlediğimiz kupayı kaldırmaya az kaldı. Buralara bileğimizin hakkıyla geldik. Bundan sonra da bırakmaya niyetimiz yok. Hiçbir şey bizi hedefimizden uzaklaştıramaz. Sarıyer semti takımına sahip çıkıyor. Birlik, beraberlik çok önemli. Biz bu havayı yakaladık. Sarıyer'de herkes şampiyonluk havasına girdi. Başkanımız Saffet Akkoyun ve Yönetim Kurulu olarak biz de bu yola baş koyduk. Dönmek yok. Yolun sonu şampiyonluk" diye konuştu.