Sarıyer'de kamyon devrildi, sürücünün burnu bile kanamadı

Sarıyer'de yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Sarıyer Fatih Orman Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 YL 6176 plakalı kamyon, seyir halindeyken yağıştan dolayı ıslanan asfaltta kaydı. Ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyon yan yattı. Kamyon şoförü kendi imkanlarıyla aracından çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu. Olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Kazada can ve mal kaybı yaşanmazken devrilen kamyonda maddi hasar meydana geldi.