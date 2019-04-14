Şehit Şehmus Poyraz'ın 34. yaş gününde 34 fidan dikildi

Sultangazi Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Mahallesinde yapımı tamamlanan Şehit Şehmus Poyraz Park'ına, Şehit Poyraz'ın 34'üncü yaş günü dolayısıyla 34 fidan ve şehitliği temsil eden bir ağaç dikildi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Sultangazi Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Dursun, ilk icraatını Şehit Şehmus Poyraz'ın 34'üncü yaş günü dolayısıyla isminin verildiği parka 34 fidan ve şehitliği temsil eden bir ağaç dikerek gerçekleştirdi. Şehit Poyraz'ı anma adına yapılan etkinliğe Başkan Dursun'un yanı sıra Poyraz'ın babası Hamza Poyraz ve diğer aile yakınları katıldı. Ağaç ve Fidanların dikimi sonrası ise Şehit Şehmus Poyraz'ın ruhuna Kuran-ı Kerim okutularak, çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlikte Şehit Poyraz'ın aile yakınlarının duygusal anlar yaşadığı görüldü.

“İlk icraatımızı şehidimiz adına yapmak istedik”

Şehit Poyraz'ın 34 yaşını temsilen 34 fidan diktiklerini ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “İlk icraatımızı şehidimiz adına yapmak istedik. Bu vatan uğruna şahadet mertebesine eren bir kişi adına yapmak istedik. Ve bereketle başlamak istedik. Bu bereketiyle inşallah Şehit Şehmus Poyraz Parkı'nı yeniledik. Şehidimizin bugün 34'üncü yaş günü. Şehadeti temsil etmesi adına bir büyük ağaç ve 34 tane de küçük ağacı, 34 yaşı temsil etmek üzere burada dikerek ve park içerisinde de daha farklı, güzel yapılarak, oyun gruplarının, oturma gruplarını, çimlerini, bütün peyzaj bitkilerini düzenleyerek, böyle bir hizmetle başlamak istedik” diye konuştu.

“Çok memnun oldum”

Şehit Poyraz'ın babası Hamza Poyraz ise, “Çok memnun oldum. Sanki oğlumun ziyaretine gitmişim de oğlum benim karşımda. Çok mutlu oldum. 34 yaşına girdiği zaman, bir ağaç diktiğimiz zaman ben çok memnun oldum. Devletimize Allah zeval vermesin” dedi.