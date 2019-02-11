Şenol Güneş adım adım Milli Takım'a

A Milli Takım'da görevine son verilen Mircea Lucescu'nun ardından federasyon yetkilileri ay-yıldızlı takımı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e emanet etmek istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkileri, Mircea Lucescu'nun sözleşmesi feshetmek için Rumen çalıştırıcı ile bu akşam masaya oturacak. Kırmızı-beyazlıların başında aldığı başarısız sonuçlardan sonra Lucescu ile yolları ayıracak olan TFF yetkilileri, takımı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e emanet etmek istiyor. Adı A Milli Takım ile anılan ve geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile bir berber salonunda tesadüfen görüştüğünü kabul eden Güneş, konu hakkında Bursaspor maçı sonrası, "Bana yansıyan bir şey yok. Mukavelem devam ederken nasıl gideyim. Sezon sonu mukavelem bitince milli takımı isterim ama mukavelem varken istemem” açıklamasını yapmıştı. TFF'nin, Lucescu'nun sözleşmesi feshettikten sonra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile masaya oturması bekleniyor.

Lucescu'ya tazminat yok

4 Ağustos 2017 tarihinde A Milli Takım ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Lucescu'ya, sözleşme fesih tazminatının ödenmeyeceği öğrenildi. Rumen çalıştırıcıya sadece sözleşmesi gereği sezon sonuna kadar alacağı maaşları verilecek.