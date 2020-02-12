Sermaye piyasalarındaki büyüme sürecek

TSPB Başkanı Alp Keler, 2019 yılında yatırım fonlarının yüzde 124, kurumsal yatırımcı portföyünün yüzde 64 büyüdüğünü belirterek, finans kesimi olarak 2020'ye iyimser baktıklarını vurguladı. Keler, Türkiye sermaye piyasalarında geçen yıl yaşanan büyümenin 2020 yılında da güçlü bir şekilde devam etmesini beklediklerinin altını çizdi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, 2019 yılında yatırım fonlarının yüzde 124, kurumsal yatırımcı portföyünün yüzde 64 büyüdüğünü söyleyerek, "Pay senetleri piyasa değerinin milli gelirdeki payının yüzde 19'dan yüzde 25'e yükseldi. Pay piyasasında işlem yapan aktif yatırımcı sayısı ise 336 binden 489 bine çıktı. Türkiye sermaye piyasalarında geçen yıl yaşanan büyüme 2020 yılında da güçlü bir şekilde devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Keler, düzenlenen basın toplantısında sermaye piyasalarının 2019 yılını değerlendirdi. 2020 beklentilerini, gelecek dönem projelerini ve birliğin önceliklerini anlatan Keler, sermaye piyasalarının uzun vadeli kaynak yapısıyla Türkiye ekonomisine sunduğu değeri arttıracağı bir döneme girildiğini söyledi. 2019 yılında sermaye piyasalarında çok önemli büyümelerin yaşandığına dikkat çeken Keler, Türkiye sermaye piyasalarında geçen yıl yaşanan büyümenin 2020 yılında da güçlü bir şekilde devam etmesini beklediklerini vurguladı.

"Faiz oranlarındaki gerileme ve iç talepteki toparlanma kredi büyümesi yoluyla büyümeye katkı sağladı"

2019 yılını Türkiye açısından değerlendiren Alp Keler, ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve küresel gelişmelerin katkısıyla 2019 yılında Türkiye'nin risk priminin düştüğünü belirterek, "Enflasyon beklentilerindeki ve ülke risk primindeki iyileşme kısa vadeli politika faizinin indirilmesine olanak sağlarken, uzun vadeli faizler de geriledi. Faiz oranlarındaki gerileme ve iç talepteki toparlanma kredi büyümesi yoluyla büyümeye katkı sağladı" diye konuştu.

"Bizler de finans kesimi olarak 2020'ye iyimser bakıyoruz"

Türkiye ekonomisinin yeniden büyüme patikasına döndüğünü vurgulayan Keler, sözlerine şöyle devam etti: "Büyümedeki toparlanmada, finansal koşullardaki iyileşme, belirsizliklerin azalması, enasyondaki istikrar, tüketici ve yatırımcı güvenindeki toparlanmanın etkili olduğunu değerlendiriyoruz. Nitekim reel sektöre yönelik anketler, geleceğe yönelik beklentilerin olumlu olduğuna işaret ediyor. Bizler de finans kesimi olarak 2020'ye iyimser bakıyoruz. Türkiye'nin bu avantajları ile öne çıkacağına inanıyoruz".

Pay piyasasında işlem yapan yatırımcı sayısı ve işlem hacmi arttı

2019 yılında sermaye piyasalarında çok önemli büyümelerin yaşandığına dikkat çeken Keler, “Geçen yıl yatırımcıların sermaye piyasasına olan ilgisi artarken, işlem hacimleri de artmaya devam etti. 2018 yılı sonunda 336 bin olan pay piyasasında işlem yapan aktif yatırımcı sayısı, 2019 yılı sonunda 489 bine, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem yapan müşteri sayısı ise 17 binden 25 bine çıktı. Pay senetleri piyasa değerinin milli gelirdeki payı da yüzde 19'dan yüzde 25'e yükseldi” dedi.