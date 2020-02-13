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Şile yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Şile yolunda bir otomobil iş makinesine arkadan hızla çarptı.

Otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazaya karışan araçlar havadan görüntülendi.


Şile yolu Ömerli mevkiinde saat 13.00 sıralarında, seyir halinde olan bir otomobil yoldaki iş makinesine arkadan çarptı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunanlardan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan yaralılar, itfaiyenin çabasıyla kurtarılarak ambulansa alındı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi hastane morguna kaldırılırken yaralılar da tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.


1 kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı kazaya karışan araçlar drone ile havadan görüntülendi.

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