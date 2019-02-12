Şile'de 4 kişinin öldüğü bot kazasında sanıklara beraat

Şile'de batan yük gemisinin mürettebatını kurtarmaya giden 4 kişinin ölümüne ilişkin dava 7 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme, 9 sanık hakkında olayda kusurlarının bulunmadığını gerekçe göstererek beraat kararı verirken, 2 sanık hakkında açılan davayı düşürdü. Olayda oğlunu kaybeden anne karar sonrasında, “11 günde buldum evladımı denizde. Evden çağırdılar izinliyken aldılar götürdüler gemiyi kurtaracaksın diye. Şimdi de beraat veriyorlar onları gönderenlere. Allah'ıma havale ediyorum” dedi.

Şile açıklarında 4 Aralık 2012 tarihinde batan yük gemisinin mürettebatını kurtarmaya giden 3 kıyı emniyeti personeli ve 1 balıkçının ölümüne ilişkin aralarında dönemin Kıyı Emniyet Müdürü Salih Orakçı'nın da bulunduğu 11 sanığın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına 7 tutuksuz sanık katılırken, kazada ölenlerin yakınları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Kaptan zorla denize çıkarılmış”

Duruşmada söz alan katılan avukatı Umut Seven, “Kazadan yaralı olarak kurtulan usta gemicinin beyanları açıkça müteveffa kaptan Cemil'in sanıklar tarafından tehdit edildiğini, denize çıkmaya zorlandığını göstermektedir. Oysa bilirkişiler bunu hiç nazara almamışlardır. Soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu, müteveffaların bulunduğu teknelerin 4-5 metre dalga yüksekliğinden fazla denizlerde yol almaya uygun olmadığı ve korunak alanına gitmesi gerektiği, havanın bu kadar yüksek olduğu bir durumda bu teknelerle personeli denize gönderen kişilerin sorumluluklarının bulunduğu belirtilmiştir. Sanıklardan şikayetçiyiz” diyerek cezalandırılmalarını istedi.

Savcı, sanıkların beraatini istedi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 9 sanığın bilirkişi raporunu dikkate alarak olayda kusurlarının tespit edilmediğini belirterek beraatlerine karar verilmesini talep etti. 2 sanık hakkında ise davanın düşürülmesini talep etti.

Duruşmada esas hakkındaki son savunmaları ve son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini istedi.

9 sanığa beraat

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Arslan Dede, Caner Arseven, Levent Kalfa, Nuri Kadayıf, Faruk Özkan Öktem, Mehmet Çolak, Suat Hüdaverdi Barlas, Burak Bilgin ve Salih Orakçı'nın yargılama sonucunda meydana gelen olayda kusurlarının olmadığı tespit edildiğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Sanıklar Bedri Olcay Özgürce ve Ülker Acarer hakkında açılan davaların soruşturma izni alınamadığı gerekçesiyle düşürülmesine hükmetti.

Kararın ardından olayda hayatını kaybeden makinist Mehmet Genç'in annesi Esma Genç, evladını kaybettiğini söyleyerek, “11 günde buldum evladımı denizde. Evden çağırdılar izinliyken aldılar götürdüler gemiyi kurtaracaksın diye. Ağlaya ağlaya gönderdik çocuğumuzu, o akşam izinden gelmişti. Şimdi de beraat veriyorlar onları gönderenlere. Gitsinler rahat yatsınlar onlar evlerinde çoluk çocuğunun içinde. Allah'ıma havale ediyorum” dedi.

Olayın Geçmişi

Şile açıklarında 4 Aralık 2012 tarihinde batan yük gemisini mürettebatını kurtarmaya giden botun kayalıklara çarpması sonucu kaptan Cemil Özben, yağcı Turgay Sarıboğa, makinist Mehmet Genç ile onların yardımına koşan balıkçı Mümin Akgün hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, Kıyı Emniyetinin kurtarmaya ilişkin kıyıda önlem almadığı, botları görevlendiren kişilerin olayda tali kusurlu olduğu belirtilmişti.

Dönemin Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.