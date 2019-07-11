Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenler Kartal'da anıldı

yılında hayatını kaybedenler Kartal'da düzenlenen törende anıldı. Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Vakit, acıları anlayıp gözyaşlarını anlayıp; komşusuyla, arkadaşıyla, dostuyla bu ülke hepimizin deyip birbirimize sarılma vakti” dedi.

11 Temmuz 1995'de Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusunun Srebrenitsa'yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde insanı katledişinin 24'ncü yılı dolayısıyla İstanbul Kartal'da bir anma programı düzenlendi. Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile Kartal Belediyesinin birlikte hazırladığı tören Kartal Meydanı'ndaki "Srebrenitsa Boşnak Soykırım Anıtı" önünde yapıldı. Anma törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda Kartal Belediyesi Meclis Üyesi katıldı.

Başkan Gökhan Yüksel'den ‘birlik' mesajı

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Temmuz ayının acı dolu bir ay olduğunu kaydederek, “Böylesine acı bir günün ev sahipliğini yapmak, üzülerek de ifade etsek, bizlere onur ve gurur veriyor. Çünkü böyle acı olayların tekrar yaşanmaması için canlı tutulması gerekiyor. Çocuklarımıza, gençlerimize bu katliamların bir daha yaşanmaması için aktarılması gerekiyor. Bu vesileyle, bir önceki dönem katliam için yapılan anıt sayesinde burada ev sahipliği yapıyoruz. Bir önceki dönem Belediye Başkanlığı yapan Sayın Altınok Öz'ün yaptırdığı bir anıttı. Bizler de geleneği devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Gökhan Yüksel konuşmasının devamında, birlik ve beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi:

“Acının ve gözyaşının dili yok. Temmuz ayı, üzüntülü ve acı dolu bir ay. 2 Temmuz'da Sivas'ı yaşadık, hep birlikte yandık ve ağladık. 5 Temmuz'da Erzincan'da Başbağlar'da yine hep birlikte vurulduk. Ve 11 Temmuz, bu kadar büyük bir acıyı Avrupa'nın gözü önünde yaşayabiliyorsak, demek ki her şeyi bir daha gözden geçirmek gerekiyor. Medeniyeti bir daha gözden geçirmek gerekiyor. O hayalini kurduğumuz memleketleri, bir daha gözden geçirmek gerekiyor. O yüzden birbirimize sarılma vakti. Acıları anlayıp, gözyaşlarını anlayıp; komşusuyla, arkadaşıyla, dostuyla bu ülke hepimizin deyip birbirimize sarılma vakti diyoruz.”

Konuşmaların sonunda ise, katılımcılar Kartal Meydanı'ndaki Srebrenica Boşnak Soykırım Anıtı'nın önüne karanfil bıraktı.