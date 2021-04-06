Strategy Dergisi'nin 22'nci sayısı yayınlandı. Dergide, teknoloji sektörünün önde gelen isimleri 21'nci yüzyılın değişen rekabet koşulları içerisinde atılan adımları, gelişmeleri ve insanlığı nasıl bir geleceğin beklediği değerlendiriliyor.

Akfen Holding desteğiyle 3 ayda bir hazırlanan Strategy Dergisi'nin 22'nci sayısı yayınlandı. Birçok alanda yaşanan 'dijitale yönelim hareketi' nedeniyle herkese açık bir platform olarak dijital ve ücretsiz olarak mobil cihazlara indirilebilir hale getirilen derginin yeni sayısında yeni konular yer alıyor. 'Yarını bugünden okuyun' sloganıyla İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan dergi, son sayısının kapağına 'Dijital İşbirliği Çağı' başlığını taşıdı. Kapak haberinde teknoloji sektörünün önde gelen isimleri 21'nci yüzyılın değişen rekabet koşulları içerisinde atılan adımları, gelişmeleri ve insanlığı nasıl bir geleceğin beklediğini değerlendiriyor.

'Türkiye hidrojen merkez olabilir mi?' başlıklı haber dosyasında ise fosil temelli yakıtlara karşı dünyada etki alanı genişleten hidrojen alanında Türkiye'nin uluslararası bir merkez olabilme şansı uzmanlar tarafından analiz ediliyor. Dergide dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos'un başında bulunduğu e-ticaret şirketinin, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs krizine karşı uyum sağlayacak şekilde attığı hızlı adımlar ve bu adımlar sonrası dönem analizi haber olarak yer alıyor.

Derginin son sayısında 2030 yılına kadar 3,1 trilyon dolarlık iş değeri oluşturması beklenen blok zincir konusundaki son gelişmeler, pandemi nedeniyle sanatta yeni dönem trendi haline gelen online müzayedeler dönemi ve perakendede fiziki mağazaların yerini aplikasyonlara bırakması trendi de ayrı haberler olarak okuyucuya sunuluyor.

Strategy'ye GAZBİR Başkanı Yaşar Aslan, “Türkiye'nin enerji denklemi”, Sanat Danışmanı Sevil Dolmacı “Covid-19 süreci sanat ortamını nasıl etkiledi?”, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya “Turizmdeki son gelişmeler ve gelecek dönem beklentileri” ve Paynet CEO'su Serkan Çelik de “Para'nın dijitalleşmesi: Yıkıcı bir yenilik mi?” başlıklı yazıları ile yer alıyor.