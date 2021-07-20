Sultangazi kurban pazarında hareketlilik havadan görüntülendi

Sultangazi'de bulunan kurban satış ve kesim alanında yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbullular kurban pazarlarına akın etti. İstanbul'da bulunan en büyük kurban pazarlarından biri olan Sultangazi'de de yoğunluk yaşandı. Sabah namazının ardından daha önceden satın aldıkları kurbanlarını kesmek için alana gelmek isteyenler pazar çevresinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kurban pazarı çevresinde yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.