Sultangazi'de altyapı seferberliği

Anaarter ve ara sokaklar hızla asfaltlanırken ızgara ve bacaları temizleniyor. Bir yandan yağmur suyu kanalları yapılırken diğer yandan kabloların yer altına indirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan altyapı sorunu çözülen anaarter ve sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

Sultangazi Belediyesi "Altyapı medeniyete gider” sloganı ile altyapı yatırımlarına öncelik veriyor. Hayata geçirilmeye başlanan projeler ile Sultangazi'nin geleceğine yatırım yapılırken, ilçede altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmak için tüm imkanlar seferber edildi. Fen İşleri Müdürlüğü'nün güçlendirilen araç filosu ile ilçe genelinde anaarter ve ara sokaklar hızla asfaltlanıyor, ızgara ve bacaları temizleniyor. Bir yandan yağmur suyu kanalları yapılırken diğer yandan kabloların yer altına indirme çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Sıcak asfalt çalışmaları

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un Sultangazililer'e verdiği en büyük vaatlerden biri olan ilçede altyapı sorununun ortadan kaldırılması amacına yönelik tüm mahallelerde çalışmalar ivme kazandı. Altyapı sorunu çözülen ana arter ve sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Bu çalışmalar kapsamında ilk etapta 30 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak. Öncelikle Habipler, Yunus Emre ve Esentepe Mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm yollarda asfalt kaplama çalışmalarına başlandı. Bu çalışmaların ardından ilçenin birçok sokak ve caddesine prestij kaplama yaparak; geniş kaldırımlı, ilçenin çehresini değiştiren düzenlemeler yapılacak.