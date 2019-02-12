Sultangazi'de amca oğulları arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Sultangazi'de amca oğulları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile içi bir anlaşmazlık sebebiyle amca oğulları İ.K. (30) ile E.K. (37) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli İ.K., belindeki silahı çıkararak E.K.'ye ateş etti. Toplam 5 el ateş eden İ.K., amca oğlu E.K.'yi ve akrabası olan Y.K.'yı (54) bacağından vurdu. Çatışmanın ardından olay yerinden kaçan İ.K., yaklaşık 500 metre uzaklıktaki evine saklandığı tespit edildi. Öte yandan olay yerine gelen E.K. ve Y.K.'nın akrabaları yaralıları hastaneye götürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Saklandığı evde kıskıvrak yakalandı

İki akrabasını vurduktan sonra evinde saklandığı tespit edilen şüpheli İ.K., Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Ekipler tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alınan İ.K., ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İşlemleri biten şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Yaşanan çatışmadan sonra olay yerine gelen Adam Yavuz isimli vatandaş, “Ben geldiğimde 5-6 kişi burada durmuştu. O da orada yatıyordu. Mermiler vardı yerde, boş mermi. Ambulans gelecekti gelmedi. Akrabaları geldi arabayla aldı, götürdü” dedi.