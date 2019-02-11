Sultangazi'de silahlı kavga: 2 yaralı

Sultangazi'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Karşılaşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğurcan C., belindeki silahı çıkararak Ender D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye ateş etti. Yaralanan 2 kişi olay yerine çağrılan ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olaydan sonra kaçarak ara sokaktaki bir markete giren saldırgan Uğurcan C., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda yaralanan Ender D. ile ismi belirlenemeyen şahsın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.