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Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

Misli.

com Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında VakıfBank evinde karşılaştığı Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve şampiyon oldu.



Salon: VakıfBank


Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Topal


VakıfBank: Cansu Özbay, Michelle Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Gabi, Kübra Akman, Ayça Aykac, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay, Meryem Boz, Melis Gürkaynak


Başantrenör: Giovanni Guidetti


Fenerbahçe: Popovic, Melissa Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Arina Fedorovtseva, Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristina


Başantrenör: Zoran Terzic


Setler: 25-23, 25-20, 25-20


Süre: 27, 30, 38

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