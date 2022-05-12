Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

Misli.
com Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında VakıfBank evinde karşılaştığı Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve şampiyon oldu.
Salon: VakıfBank
Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Topal
VakıfBank: Cansu Özbay, Michelle Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Gabi, Kübra Akman, Ayça Aykac, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay, Meryem Boz, Melis Gürkaynak
Başantrenör: Giovanni Guidetti
Fenerbahçe: Popovic, Melissa Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Arina Fedorovtseva, Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristina
Başantrenör: Zoran Terzic
Setler: 25-23, 25-20, 25-20
Süre: 27, 30, 38