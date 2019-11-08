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Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla hızlı çıkan Koita, pasını sağ kanattaki Yusuf'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi.


56. dakikada sağ taraftan Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Ben Youssef, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2


59. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Tolga Ciğerci'nin ceza sahası içine gönderdiği topta Serdar Aziz'in ön direkte yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu. 3-2


72. dakikada Isla'nın Veigneau'ya yaptığı sert müdahaleyi hakem Ali Palabıyık direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi ve Isla'yı oyundan attı.



Stat: Ülker


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen


Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Tolga (Jailson dk. 72), Ozan, Luiz Gustavo, Moses (Sadık dk. 90 ?), Rodrigues (Dirar dk. 55), Vedat Muriqi


Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Zajc, Deniz, Alper, Murat


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Kasımpaşa: Fatih, Popov, Ben Youssef, Fernandes, Hafez, Sadiku (Mustafa dk. 82 ?), Aytaç, Hajradinovic, Khalili (Veigneau dk. 46), Yusuf (İlhan dk. 58), Koita


Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Heintz, Çağatay, Furkan, Özgür, Azad


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Vedat Muriqi (dk. 6 ve dk. 44), Serdar (dk. 59) (Fenerbahçe), Khalili (dk. 37), Ben Youssef (dk. 56) (Kasımpaşa)


Kırmızı kartlar: Hafez (dk. 45) (Kasımpaşa), Isla (dk. 72) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Moses, Serdar, Vedat Muriqi (Fenerbahçe), Sadiku, Aytaç, Fernandes (Kasımpaşa)

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