Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 11.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla hızlı çıkan Koita, pasını sağ kanattaki Yusuf'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi.
56. dakikada sağ taraftan Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Ben Youssef, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
59. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Tolga Ciğerci'nin ceza sahası içine gönderdiği topta Serdar Aziz'in ön direkte yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu. 3-2
72. dakikada Isla'nın Veigneau'ya yaptığı sert müdahaleyi hakem Ali Palabıyık direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi ve Isla'yı oyundan attı.
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Tolga (Jailson dk. 72), Ozan, Luiz Gustavo, Moses (Sadık dk. 90 ?), Rodrigues (Dirar dk. 55), Vedat Muriqi
Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Zajc, Deniz, Alper, Murat
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Ben Youssef, Fernandes, Hafez, Sadiku (Mustafa dk. 82 ?), Aytaç, Hajradinovic, Khalili (Veigneau dk. 46), Yusuf (İlhan dk. 58), Koita
Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Heintz, Çağatay, Furkan, Özgür, Azad
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Vedat Muriqi (dk. 6 ve dk. 44), Serdar (dk. 59) (Fenerbahçe), Khalili (dk. 37), Ben Youssef (dk. 56) (Kasımpaşa)
Kırmızı kartlar: Hafez (dk. 45) (Kasımpaşa), Isla (dk. 72) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Moses, Serdar, Vedat Muriqi (Fenerbahçe), Sadiku, Aytaç, Fernandes (Kasımpaşa)