Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla hızlı çıkan Koita, pasını sağ kanattaki Yusuf'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi.

56. dakikada sağ taraftan Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Ben Youssef, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

59. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Tolga Ciğerci'nin ceza sahası içine gönderdiği topta Serdar Aziz'in ön direkte yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu. 3-2

72. dakikada Isla'nın Veigneau'ya yaptığı sert müdahaleyi hakem Ali Palabıyık direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi ve Isla'yı oyundan attı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Tolga (Jailson dk. 72), Ozan, Luiz Gustavo, Moses (Sadık dk. 90 ?), Rodrigues (Dirar dk. 55), Vedat Muriqi

Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Zajc, Deniz, Alper, Murat

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Ben Youssef, Fernandes, Hafez, Sadiku (Mustafa dk. 82 ?), Aytaç, Hajradinovic, Khalili (Veigneau dk. 46), Yusuf (İlhan dk. 58), Koita

Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Heintz, Çağatay, Furkan, Özgür, Azad

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Vedat Muriqi (dk. 6 ve dk. 44), Serdar (dk. 59) (Fenerbahçe), Khalili (dk. 37), Ben Youssef (dk. 56) (Kasımpaşa)

Kırmızı kartlar: Hafez (dk. 45) (Kasımpaşa), Isla (dk. 72) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Moses, Serdar, Vedat Muriqi (Fenerbahçe), Sadiku, Aytaç, Fernandes (Kasımpaşa)