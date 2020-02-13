Süper Lig'in 22. haftası yarın oynanacak M.Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması ile başlayacak.

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında M.Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk edecek. Lider Sivasspor, ikinci sırada bulunan Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Ankara'da Ankaragücü ile mücadele edecekken, Galatasaray ise sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacak.

Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 M.Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi

14.00 Y. Denizlispor - HK Kayserispor: Özgür Yankaya

17.00 İH Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan

20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar

13.30 A. Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor - DG Sivasspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi

20.00 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık