Rönesans Holding'in bu yıl beşincisini düzenlediği “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışmasına başvurular başlıyor. Kentsel Etkileşim Merkezi konseptiyle hazırlanan projelerle katılabilen yarışma, geleceğin mimar ve mühendis adayı herkese açık.

Rönesans Holding, “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışmasıyla bir kez daha üniversite öğrencileriyle buluşuyor. Nisan ayı itibarıyla başvuruları başlayan yarışmanın proje teslimi, 16 Ağustos 2019 tarihine kadar yapılacak.

Holdingden yapılan duyuruya göre, gelecek nesillerin daha sağlıklı çevre dostu yapılarda yaşamasını sağlamak için üniversite öğrencilerine “sürdürülebilirlik” kültürünü kazandırmak amacıyla başlatılan yarışmada gençlerden, doğal kaynakların verimli kullanıldığı, çevreye saygılı, her aşamasında sürdürülebilir ve sosyal girişimciliği öne çıkaran projeler hazırlamaları bekleniyor. Yarışmada dereceye giren gençler, çeşitli para ödüllerinin yanı sıra, Rönesans Holding bünyesinde staj ve çeşitli eğitim programlarına katılma şansına da sahip olacak.

Bu yılın konsepti “Kentsel Etkileşim Merkezi”

Global başarı hikayesinden kazandığı deneyimi sosyal sorumluluk projeleriyle gençlere aktaran Rönesans Holding'in her yıl düzenlediği yarışma, “Gelecek Burada Başlıyor” mottosuyla yola çıkıyor. Yeşil Bina ve Sürdürülebilirlik teması ve sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında oluşturulan yarışmaya, 2019 yılında Kentsel Etkileşim Merkezi konsepti ile mimari, mühendislik ve sosyal açıdan geliştirilmiş karma projeler katılabiliyor. Özellikle sosyal girişimcilik yönü kuvvetli, yaşadığı toplumda ortaya çıkan sosyal aksaklıkların farkında olup, akla gelmeyen ya da cesaret edilmeyen bir yaklaşımla hazırlanan projelerin öne çıkacağı vurgulanıyor.

Hedef 100 bin genç

Sürdürülebilirliği kurumsal kültürünün merkezine koyan Rönesans Holding, bugüne kadar 10 binin üzerinde projenin katıldığı yarışma öncesinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversiteleri ziyaret ediyor ve düzenlediği seminerlerle sürdürülebilirlik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. Geleceğin mimar ve mühendislerine sürdürülebilirlik kavramının aktarılmasının hedeflendiği proje ile bugüne kadar Erzurum'dan Antalya'ya, Diyarbakır'dan Edirne'ye birçok üniversitede eğitim gören binlerce öğrenciye ulaşıldı. Rönesans'ın hedefi projenin 5'inci yılında “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” projesiyle 100 bin gence dokunmuş olmak.

İlk 3'e giren ekipleri ödüller bekliyor

Yarışmaya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği ve Şehir Bölge Planlama eğitimi alan tüm öğrenciler katılabilecek.