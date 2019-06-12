Taksicilere seslenen Binali Yıldırım: “Evinizin içini düzelteceksiniz”

Evinizin içini düzelteceksiniz. Kılığınızı, façanızı düzelteceksiniz. Arabalarınızı daha fiyakalı yapacaksınız. Yollara göre arabalar aynı olacak. Böylece vitrinimizi gözden geçireceğiz ki kimse dadanmasın” dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı'nda Taksiciler Kooperatifinin açılışına katıldı. Davul ve zurnalarla karşılan Yıldırım, taksici esnafından İstanbul seçimleri için tam destek aldı. Açılışa yüzlerce taksici araçlarıyla birlikte katıldı.

Taksici esnaf odaları başkanları ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşmalarının ardından kurdele kesimine geçildi.

“1 milyar 800 milyon toprak hareketi oldu”

İstanbul Havalimanı'nın bulunduğu bölgenin eski durumunu anlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Bu havalimanının yapma kararını hayata geçirmemiz 3 yılımızı aldı. Bizzat her gün her kurumla doğrudan takip etmek suretiyle şahsım olarak bu projeyi ancak 3 yılda uygulama noktasına getirdik. Bu havalimanıyla ilgili çok şey konuşuluyor. Bu vesileyle gerçekleri bir kez daha vatandaşlarla İstanbullularla paylaşmak isterim. 76 bin dönüm bir arazi üzeri üzerinde kurulu bir havaalanında araziyi düzlemek için 1 milyar 800 milyon toprak hareketi oldu. Bunun bir hesabını yaparsanız sıradan bir iş olmadığını görürsünüz” şeklinde konuştu.

“200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak”

Havalimanının inşaatında dünyanın en büyük iş makinelerinin kullanıldığını belirten Yıldırım, “Aynı günde 25 bin kişinin gece gündüz çalıştığını biliyorum. Peki, nasıl yapıldı? Havalimanının bu daha birinci bölümü. İki pisti var. Terminal binası var ve bu haliyle 90 milyon yolcu kapasitesi var. Bu haliyle bile dünyanın en büyüğü. 2 etap daha var. Onlar da tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. Türkiye'nin gelecek 100 yıllık planını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“1 yılda 7 milyarın üzerinde para ödeyecekler”

Havalimanı için 40 milyar TL yatırım yapıldığını aktaran Yıldırım, “Kim yaptı bunu? Özel sektör yaptı.Biz devletten para koymadık. Peki neyin karşılığında yaptı? Burayı 25 sene işletecekler.25 sene boyunca devlete 1 milyar 50 milyon euro artı KDV kira ödeyecekler. Türk parası karşılığı nedir? 1 yılda 7 milyarın üzerinde para ödeyecekler. Yani 90 milyar bugünkü kurla para ödeyecekler. 40 milyar TL'nin üstüne bir 40 milyar daha yatıracaklar. Yatırım tam yarısı oldu. 80 milyar etti. 90 Milyar daha. 170 milyar TL etti. Bir çukur veriyorsunuz. Dünyanın en büyük havalimanına sahip oluyorsunuz. Yetmedi. 25 yıl boyunca da 90 Milyar devletin kasasına para giriyor. 25 yıl sonra da dünyanın en büyük havalimanı bonus olarak size geliyor. Bundan daha kamu yararına bir iş yapan varsa çıksın karşıma. İşte meydan, işte İstanbul Havalimanı” dedi.

Türkiye'nin 17 yıl boyunca 3 kat büyüdüğünü ifade eden Yıldırım, “Şimdi taksicilerimiz dünyanın en büyük havalimanın taksi işletmecisi olmanın gururunu yaşıyor. Burası Türkiye'nin vitrinidir. Dışarıdan buraya gelenler Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğuna dair kanaat edinecek. Türkiye'ye yakışanı yaptık. Ülkemize, insanımıza yakışanı yaptık. Gıpta edenler var. Hasetlik edenler var. Hasetlik etme, çalış senin de olsun. Kıskanma ne olur, çalış senin de olur. Öğüdümüz budur” ifadelerini kullandı.

“Evinizin içini düzelteceksiniz”

Taksici esnafına seslenen Yıldırım, “Herkesin hakkına razı olması lazım. Hakkına razı olmadın mı kargaşa çıkar. Kaos çıkar. Anlaşmazlık çıkar. Siz hakkınıza sahip çıktınız. Haklı davanızın peşine düştünüz. Sonuçta da mutlu oldunuz. Biz hiçbir teşebbüsün hiçbir girişimcinin önünü kesmek gibi bir niyetimiz yok. Türkiye krallar ülkesi değil kurallar ülkesidir. Türkiye hukuk devletidir. Hukuk devleti içerisinde herkes külfet ve nimet dengesini gözeterek işini yapacak. Buna hiçbir mani hal yok ama el çabukluğu marifeti yaparsanız buna da müsaade etmeyiz. Size de düşen görev var. Bu korsancılık, şunlar, bunlar, UBER kendiliğinden olmuyor. Evinizin içini düzelteceksiniz. Kılığınızı, façanızı düzelteceksiniz. Arabalarınızı daha fiyakalı yapacaksınız. Yollara göre arabalar aynı olacak. Böylece vitrinimizi gözden geçireceğiz ki kimse dadanmasın” dedi.

İstanbul Havalimanı'ndaki Taksiciler Kooperatifini gezen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ticari taksi kullanarak havalimanı terminaline gitti. Araç kemerini bağlayan Yıldırım, trafikte güvenli sürüşe dikkat çekti.